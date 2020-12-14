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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10606106071060810609
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:41

  Frant написав:
  airmax78 написав:За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах. І

Найближчі два-три роки вона зробить мінімум х/2 в доларах.
Особливо активно процес піде з літа.
В кінці 2023 - це вже стане очевидним навіть найупоротішим.

Подивимось. Чекати недовго.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Мені понти не цікаві. Живу скромно, беру скільки скільки треба на споійне, розмірене життя, мінімаліст, одним словом.
Та й на дачу мені зручніше приміським ШРТ їздити, а не позашляховиком.

Охотно вірю що твої заробітки 60 тис. , не доларів, і не за місяць а за рік.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:42

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах. І

Найближчі два-три роки вона зробить мінімум х/2 в доларах.
Особливо активно процес піде з літа.
В кінці 2023 - це вже стане очевидним навіть найупоротішим.

Подивимось. Чекати недовго.

Ще один болючий рік у Відні, напевно вже ненавидіте ту віденьську каву...
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:46

  airmax78 написав:
  reus написав:
  Frant написав:Йому треба продати з мінімальним збитком.

В літку можливо, але зараз, вже ні. Якщо вціліє, то років через 10 продасть з мінімальним збитком.

За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах від моєї сьогоднішньої ціни. І Ви це прекрасно розумієте, тому і шукаєте точку входу і намагаєтесь вербальними інтервенціями тиснути на покупанів (я ж впевнений, що Ви все це не тільки тут розповідаєте).

Точка входу буде не зараз, а після нашої перемоги. Я нікуди не поспішаю, а от ви втрачаєте кошти. Якщо би продали свою квартиру влітку, то через деякий час мали б вже дві квіточки за ці кошти. Стадія заперечення у вас триває, тому ви втрачаєте кошти.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

КРЖН нічого не загрожує
"ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майора Сергія Мула знайшло: незадекларовану будівлю вартістю 6 мільйонів доларів, 40 мільйонів гривень готівкою та іноземну валюту. В ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено 587 тисяч доларів і 380 тисяч євро. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на 16 мільйонів доларів в іноземних установах", - розповів він.

На додаток до цього у Мула виявили паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н., а також велику суму готівки в євро, доларах і білоруських рублях, три банківські картки, одна з них - швейцарського Credite Suisse, написав волонтер. Джерело: https://censor.net/ua/p3392075
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:49

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах. І

Найближчі два-три роки вона зробить мінімум х/2 в доларах.
Особливо активно процес піде з літа.
В кінці 2023 - це вже стане очевидним навіть найупоротішим.

Подивимось. Чекати недовго.

Втрата вартості квіточки, це не самий гірший сценарій в умовах повномасштабної війни.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:57

  Faceless написав:
flyman написав:
  Frant написав:І таке буде.
Можливо, не па1000, а па1500. З пристойним ремонтом.
Повірте - черги не буде за цим добром, навіть при такій ціні.
Жиру з кожним місяцем - все меньше у нарота.


https://t.me/djinni_official/835

Порахували медіанні зарплати по наймах.
Неочікувано, але у 2022 вони були вище суттєво ніж у 2021.
Там же:

Це правда зовсім не означає, що зарплати виросли – ймовірно у 2022 частіше наймали більш досвідчених кандидитів, що зсунуло медіану вверх.

Вже 100 000 разів писали, що ІТшники ніяк не впливають на КРЖН.
Їх надто мало, і ЗП у них не такі вже й великі.
Тому пропонує припинити це ІТшне дрочіння.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:03

  BIGor написав:
  flyman написав:Мені понти не цікаві. Живу скромно, беру скільки скільки треба на споійне, розмірене життя, мінімаліст, одним словом.
Та й на дачу мені зручніше приміським ШРТ їздити, а не позашляховиком.

Охотно вірю що твої заробітки 60 тис. , не доларів, і не за місяць а за рік.

100%.
Я донині не зрозумів, чому пан любитель мінімалізма - не здає в оренду бучанський цоколь і жулянський нахалбуд. Хоч за 1000 грн/міс - все одно копійка.
Флаймен, ти переживаєш, що квартиранти знищать твої "ремонти"?
Чи релігія не дозволяє?
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Саме Західної Європи? Чи все ж таки Східної/Центральної? Вміняємі ціни залишились у Бухаресті, Софії, Будапешті, можливо ще десь на Балканах. На цьому все. Але й вони вищі за Київ.

Да, саме Західної Європи! Якщо Вас цікавить, то можу надати вам інформацію, але звісно, що я витратив свій час і кошти, тому це не може бути безоплатно.
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