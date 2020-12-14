Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах від моєї сьогоднішньої ціни. І Ви це прекрасно розумієте, тому і шукаєте точку входу і намагаєтесь вербальними інтервенціями тиснути на покупанів (я ж впевнений, що Ви все це не тільки тут розповідаєте).
Точка входу буде не зараз, а після нашої перемоги. Я нікуди не поспішаю, а от ви втрачаєте кошти. Якщо би продали свою квартиру влітку, то через деякий час мали б вже дві квіточки за ці кошти. Стадія заперечення у вас триває, тому ви втрачаєте кошти.
Після нашої перемоги буде така зелена свіча, що Ви охрєнєєтє і поїдете по свої варіанти в "Західну" Європу. Подивився рахунки: всі кошти на місці. Квітка як коштувала 350К так і коштує. Не розумію про що Ви?
flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний. Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.
Громадянство надають?
Якщо купите нерухомість за мільйон євро - можливо й дадуть. Тільки слід прикласти справку про прибутки і характеристику з місця роботи)))
Купити нерухомість мало. Ось тут пише, як якісь російський мільярдер Рашид Сардаров, купив в австрійському селі нерухомість, але місцеві обурились, що він обніс її муром і завів там екзотичних тварин. Проблему вдалося залагодити, шляхом купівлі нової пожежної машини, для місцевої пожежної охорони та реставрації місцевої церкви 19 СТ. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290 ... 1-L.1.duzy
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 09 січ, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Якщо купите нерухомість за мільйон євро - можливо й дадуть. Тільки слід прикласти справку про прибутки і характеристику з місця роботи)))
Купити нерухомість мало. Ось тут пише, як якісь російський мільярдер Рашид Сардаров, купив в австрійському селі нерухомість, але місцеві обурились, що він обніс її муром і завів там екзотичних тварин. Проблему вдалося залагодити, шляхом купівлі нової пожежної машини, для місцевої пожежної охорони та реставрації місцевої церкви 19 СТ. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290 ... 1-L.1.duzy
Якщо купите нерухомість за мільйон євро - можливо й дадуть. Тільки слід прикласти справку про прибутки і характеристику з місця роботи)))
Купити нерухомість мало. Ось тут пише, як якісь російський мільярдер Рашид Сардаров, купив в австрійському селі нерухомість, але місцеві обурились, що він обніс її муром і завів там екзотичних тварин. Проблему вдалося залагодити, шляхом купівлі нової пожежної машини, для місцевої пожежної охорони та реставрації місцевої церкви 19 СТ. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290 ... 1-L.1.duzy
Нову пожежну машину і реставрацію середньовічної церкви - пересічний киянин не потягне))) Краще почекати, доки не подешевшає Тетрис))))