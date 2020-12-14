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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060810609106101061110612>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.


Громадянство надають?
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:24

  reus написав:
  airmax78 написав:За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах від моєї сьогоднішньої ціни. І Ви це прекрасно розумієте, тому і шукаєте точку входу і намагаєтесь вербальними інтервенціями тиснути на покупанів (я ж впевнений, що Ви все це не тільки тут розповідаєте).

Точка входу буде не зараз, а після нашої перемоги. Я нікуди не поспішаю, а от ви втрачаєте кошти. Якщо би продали свою квартиру влітку, то через деякий час мали б вже дві квіточки за ці кошти. Стадія заперечення у вас триває, тому ви втрачаєте кошти.

Після нашої перемоги буде така зелена свіча, що Ви охрєнєєтє і поїдете по свої варіанти в "Західну" Європу.
Подивився рахунки: всі кошти на місці. Квітка як коштувала 350К так і коштує. Не розумію про що Ви?
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:30

  Investor_K написав:
  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.


Громадянство надають?

В Португалії є Золота Віза, думаю спочатку ВНЖ, а згодом і громадянство.
Якщо вам запасний аеродром з громадянством, то до акурта в Туреччину
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:15

  Investor_K написав:
  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.


Громадянство надають?

Якщо купите нерухомість за мільйон євро - можливо й дадуть.
Тільки слід прикласти справку про прибутки і характеристику з місця роботи)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:24

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.


Громадянство надають?

Якщо купите нерухомість за мільйон євро - можливо й дадуть.
Тільки слід прикласти справку про прибутки і характеристику з місця роботи)))

Купити нерухомість мало. Ось тут пише, як якісь російський мільярдер Рашид Сардаров, купив в австрійському селі нерухомість, але місцеві обурились, що він обніс її муром і завів там екзотичних тварин. Проблему вдалося залагодити, шляхом купівлі нової пожежної машини, для місцевої пожежної охорони та реставрації місцевої церкви 19 СТ.
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290 ... 1-L.1.duzy
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 09 січ, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:33

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:
Громадянство надають?

Якщо купите нерухомість за мільйон євро - можливо й дадуть.
Тільки слід прикласти справку про прибутки і характеристику з місця роботи)))

Купити нерухомість мало. Ось тут пише, як якісь російський мільярдер Рашид Сардаров, купив в австрійському селі нерухомість, але місцеві обурились, що він обніс її муром і завів там екзотичних тварин. Проблему вдалося залагодити, шляхом купівлі нової пожежної машини, для місцевої пожежної охорони та реставрації місцевої церкви 19 СТ.
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290 ... 1-L.1.duzy

не треба вийо, а бути як аборигени
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:34

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:Громадянство надають?

Якщо купите нерухомість за мільйон євро - можливо й дадуть.
Тільки слід прикласти справку про прибутки і характеристику з місця роботи)))

Купити нерухомість мало. Ось тут пише, як якісь російський мільярдер Рашид Сардаров, купив в австрійському селі нерухомість, але місцеві обурились, що він обніс її муром і завів там екзотичних тварин. Проблему вдалося залагодити, шляхом купівлі нової пожежної машини, для місцевої пожежної охорони та реставрації місцевої церкви 19 СТ.
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290 ... 1-L.1.duzy

Нову пожежну машину і реставрацію середньовічної церкви - пересічний киянин не потягне))) Краще почекати, доки не подешевшає Тетрис))))
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну да. Звідки б у мене такі величезні гроші?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мене зацікавило придбання маєтку за 1 євро.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:42

  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.

Кожен бачить, те на що здатний. Я знайшов пристойні варіанти у столиці, яка входить у 10-ку найкращих міст світу у 2022 році.
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