Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Після нашої перемоги буде така зелена свіча, що Ви охрєнєєтє і поїдете по свої варіанти в "Західну" Європу. Подивився рахунки: всі кошти на місці. Квітка як коштувала 350К так і коштує. Не розумію про що Ви?
Ви плутаєте вартість з "хотелкою". Після нашої перемоги ми побачимо реальні угоди за цінами значно нижчими, чим ваші фантазії, а ваші "хотелки" залишаться з вами.
airmax78 написав:Після нашої перемоги буде така зелена свіча, що Ви охрєнєєтє і поїдете по свої варіанти в "Західну" Європу. Подивився рахунки: всі кошти на місці. Квітка як коштувала 350К так і коштує. Не розумію про що Ви?
Ви плутаєте вартість з "хотелкою". Після нашої перемоги ми побачимо реальні угоди за цінами значно нижчими, чим ваші фантазії, а ваші "хотелки" залишаться з вами.
reus, Це можна було нагнітати, коли орда стояла під КИєвом... і ще спробувати коли блекаути по три доби були в столиці,
Наразі вона далеко на сході, і навіть світло дають по графіку, а день довшає а не коротшає...
з.і. якщо ви такий чутливий до страшилок, то поменше слухайте на ніч негативних сценаріїв від Соскіна, включіть щось позитивне від Арестовича, про монархію в Києві, наприклад, може яку датьсу/шведську принцесу зісватають на престол.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 січ, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Якщо почнеться реальна боротьба з корупцією в Україні - ринку їлітної нерухомості настане швидкий і повний кирдик! Я рекомендував би поспішати нашому продавцю "Тетриса" - сплавляти "квітку", "за скільки дають"!
Гумор, це не ваша сильна сторона! З ремонтом оселі у Вас краще виходить!
Тогда город в студию, а лучше сам обьект или их подборку для критического анализа местного бомонда А то и на Манхэттене есть Гарлем и Южный Бронкс. И потом, мы не знаем по какому ценовому критерию вы отбирали "дешевле чем в Киеве", дешевле чем Ваши друзья запуляли лицам обманутым хулиганами ФК/ФК2 или дешевле техэтажа на Анне Ахметовой, что тут уже предлагали как предвестник тотального дешевея?