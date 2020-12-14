RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10609106101061110612>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:49

  reus написав:
  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.

Кожен бачить, те на що здатний. Я знайшов пристойні варіанти у столиці, яка входить у 10-ку найкращих міст світу у 2022 році.

Невже Тірана?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30394
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2602 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:50

  airmax78 написав:Після нашої перемоги буде така зелена свіча, що Ви охрєнєєтє і поїдете по свої варіанти в "Західну" Європу.
Подивився рахунки: всі кошти на місці. Квітка як коштувала 350К так і коштує. Не розумію про що Ви?

Ви плутаєте вартість з "хотелкою". Після нашої перемоги ми побачимо реальні угоди за цінами значно нижчими, чим ваші фантазії, а ваші "хотелки" залишаться з вами.
reus
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 21.03.12
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:50

  Investor_K написав:Мене зацікавило придбання маєтку за 1 євро.

Тільки може бути таке, що потім в нього потрібно буде вкласти ще кілька сотень тисяч.
В Італії, є цілі "мертві села і смт".
Погугліть, не лінуйтесь.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30394
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2602 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:54

  reus написав:
  airmax78 написав:Після нашої перемоги буде така зелена свіча, що Ви охрєнєєтє і поїдете по свої варіанти в "Західну" Європу.
Подивився рахунки: всі кошти на місці. Квітка як коштувала 350К так і коштує. Не розумію про що Ви?

Ви плутаєте вартість з "хотелкою". Після нашої перемоги ми побачимо реальні угоди за цінами значно нижчими, чим ваші фантазії, а ваші "хотелки" залишаться з вами.

reus,
Це можна було нагнітати, коли орда стояла під КИєвом... і ще спробувати коли блекаути по три доби були в столиці,

Наразі вона далеко на сході, і навіть світло дають по графіку, а день довшає а не коротшає...

з.і.
якщо ви такий чутливий до страшилок, то поменше слухайте на ніч негативних сценаріїв від Соскіна, включіть щось позитивне від Арестовича, про монархію в Києві, наприклад, може яку датьсу/шведську принцесу зісватають на престол.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 січ, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30394
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2602 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:55

  flyman написав:Невже Тірана?

Гумор, це не ваша сильна сторона! З ремонтом оселі у Вас краще виходить!
reus
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 21.03.12
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:57

  reus написав:
  flyman написав:Невже Тірана?

Гумор, це не ваша сильна сторона! З ремонтом оселі у Вас краще виходить!

я ж не з Одеси, до поскотського лендлорда ще далеко
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30394
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2602 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:59

  flyman написав:поменше слухайте на ніч негативних сценаріїв від Соскіна

А хто такий Соскін? Я не споживаю інформаційний непотріб! А щодо цін, то ми вернемося до цієї розмови після нашої перемоги.
reus
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 21.03.12
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 14:19

  reus написав:
  flyman написав:поменше слухайте на ніч негативних сценаріїв від Соскіна

А хто такий Соскін? Я не споживаю інформаційний непотріб! А щодо цін, то ми вернемося до цієї розмови після нашої перемоги.

Соскин -старый маразматик. Его мышление непоследовательное и алогичное.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8276
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 14:47

Однім покупцем меньше на ринку їлітної київської нерухомості:
https://censor.net/ua/news/3392157/rech ... yinyatnoyu

Якщо почнеться реальна боротьба з корупцією в Україні - ринку їлітної нерухомості настане швидкий і повний кирдик!
Я рекомендував би поспішати нашому продавцю "Тетриса" - сплавляти "квітку", "за скільки дають"!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23145
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1492 раз.
Подякували: 2448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:02

  reus написав:
  flyman написав:Невже Тірана?

Гумор, це не ваша сильна сторона! З ремонтом оселі у Вас краще виходить!

Тогда город в студию, а лучше сам обьект или их подборку для критического анализа местного бомонда
А то и на Манхэттене есть Гарлем и Южный Бронкс.
И потом, мы не знаем по какому ценовому критерию вы отбирали "дешевле чем в Киеве", дешевле чем Ваши друзья запуляли лицам обманутым хулиганами ФК/ФК2 или дешевле техэтажа на Анне Ахметовой, что тут уже предлагали как предвестник тотального дешевея?
барабашов
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10609106101061110612>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23439 15383017
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4993530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1318)
09.01.2023 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.