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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 17:08
барабашов написав: reus написав: flyman написав:
Невже Тірана?
Гумор, це не ваша сильна сторона! З ремонтом оселі у Вас краще виходить!
Тогда город в студию, а лучше сам обьект или их подборку для критического анализа местного бомонда
А то и на Манхэттене есть Гарлем и Южный Бронкс.
И потом, мы не знаем по какому ценовому критерию вы отбирали "дешевле чем в Киеве", дешевле чем Ваши друзья запуляли лицам обманутым хулиганами ФК/ФК2 или дешевле техэтажа на Анне Ахметовой, что тут уже предлагали как предвестник тотального дешевея?
Я никому ничего не должен, во всяком случае, бесплатно. Я просто делюсь информацией и не собираюсь что-то, кому-то доказывать. Конкретика стоит денег. Например, один из вариантов стоит 295 к. ойро с приличным ремонтом около 100 м. кв. По качеству, локации, наполнению и по многим другим параметрам квиточка Макса просто рядом не стоит и выглядит смешно. А если учитывать, что Киев периодически бомбят, а этот город входит в 10-ку мирового рейтинга, то просто не чего сравнивать. Да и ветка о киевском РН.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:12
airmax78 написав:
Ринок вас не чує.
Це Ви не чуєте. А ринок мені у свій час продасть значно дешевше.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:20
reus написав: airmax78 написав:
Ринок вас не чує.
Це Ви не чуєте. А ринок мені у свій час продасть значно дешевше.
Нехай кожному воздасться по хотілках його.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:22
reus написав: барабашов написав:
Тогда город в студию, а лучше сам обьект или их подборку для критического анализа местного бомонда
А то и на Манхэттене есть Гарлем и Южный Бронкс.
И потом, мы не знаем по какому ценовому критерию вы отбирали "дешевле чем в Киеве", дешевле чем Ваши друзья запуляли лицам обманутым хулиганами ФК/ФК2 или дешевле техэтажа на Анне Ахметовой, что тут уже предлагали как предвестник тотального дешевея?
Я никому ничего не должен, во всяком случае, бесплатно. Я просто делюсь информацией и не собираюсь что-то, кому-то доказывать. Конкретика стоит денег. Например, один из вариантов стоит 295 к. ойро с приличным ремонтом около 100 м. кв. По качеству, локации, наполнению и по многим другим параметрам квиточка Макса просто рядом не стоит и выглядит смешно. А если учитывать, что Киев периодически бомбят, а этот город входит в 10-ку мирового рейтинга, то просто не чего сравнивать. Да и ветка о киевском РН.
Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:24
reus написав: airmax78 написав:
Після нашої перемоги буде така зелена свіча, що Ви охрєнєєтє і поїдете по свої варіанти в "Західну" Європу.
Подивився рахунки: всі кошти на місці. Квітка як коштувала 350К так і коштує.
Не розумію про що Ви?
Ви плутаєте вартість з "хотелкою". Після нашої перемоги ми побачимо реальні угоди за цінами значно нижчими, чим ваші фантазії, а ваші "хотелки" залишаться з вами.
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:24
roberto dark написав:
Який у вас досвід проживання за кордоном? Одна справа фантазувати і розглядати гарні фото в інтернеті, та мріяти про купівлю нерухомості там. А зовсім інше це реальний досвід, подекуди трешовий навіть при наявності "набитої кишені"! Тим більше в країні, де не знаєте мови і місцевих законів, без родичів, друзів, в іншому соціальному і культурному середовищі + ще багато чого іншого...Про легальний статус, а ще
краще громадянство навіть мова не йде ( must have).
Я особисто їздив та оглядав пропозиції. Досвід маю. І багато чого ще маю. Поки я не збираюся нічого купувати. Я вивчаю ринок, для того щоб якщо питання буде на часі, то я був до цього готовий.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:27
airmax78 написав:
Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.
Це не Будапешт. Тим паче що це місто в 10-ку світового рейтингу ніколи не входило.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:28
Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:31
reus написав: airmax78 написав:
Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.
Це не Будапешт. Тим паче що це місто в 10-ку світового рейтингу ніколи не входило.
Мадрид та Рим дорожчі. І з роботою там будуть дуже великі питання. Про Париж, Лондон та Амстердам взагалі мовчу.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 09 січ, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:33
airmax78 написав: Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...
Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.
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