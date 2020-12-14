Додано: Пон 09 січ, 2023 17:08

барабашов написав: reus написав: flyman написав: Невже Тірана? Невже Тірана?

Гумор, це не ваша сильна сторона! З ремонтом оселі у Вас краще виходить! Гумор, це не ваша сильна сторона! З ремонтом оселі у Вас краще виходить!

Тогда город в студию, а лучше сам обьект или их подборку для критического анализа местного бомонда

А то и на Манхэттене есть Гарлем и Южный Бронкс.

И потом, мы не знаем по какому ценовому критерию вы отбирали "дешевле чем в Киеве", дешевле чем Ваши друзья запуляли лицам обманутым хулиганами ФК/ФК2 или дешевле техэтажа на Анне Ахметовой, что тут уже предлагали как предвестник тотального дешевея? Тогда город в студию, а лучше сам обьект или их подборку для критического анализа местного бомондаА то и на Манхэттене есть Гарлем и Южный Бронкс.И потом, мы не знаем по какому ценовому критерию вы отбирали "дешевле чем в Киеве", дешевле чем Ваши друзья запуляли лицам обманутым хулиганами ФК/ФК2 или дешевле техэтажа на Анне Ахметовой, что тут уже предлагали как предвестник тотального дешевея?

Я никому ничего не должен, во всяком случае, бесплатно. Я просто делюсь информацией и не собираюсь что-то, кому-то доказывать. Конкретика стоит денег. Например, один из вариантов стоит 295 к. ойро с приличным ремонтом около 100 м. кв. По качеству, локации, наполнению и по многим другим параметрам квиточка Макса просто рядом не стоит и выглядит смешно. А если учитывать, что Киев периодически бомбят, а этот город входит в 10-ку мирового рейтинга, то просто не чего сравнивать. Да и ветка о киевском РН.