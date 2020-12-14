|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 17:34
Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4020
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 1198 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 січ, 2023 17:40
Bolt написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...
Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.
Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41643
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 953 раз.
- Подякували: 5124 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 січ, 2023 17:40
reus написав: Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.
жду с нетерпением)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12892
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 880 раз.
- Подякували: 1403 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 січ, 2023 18:01
reus написав: airmax78 написав:
Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.
Це не Будапешт. Тим паче що це місто в 10-ку світового рейтингу ніколи не входило.
Може якийсь Лісабон
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32561
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1361 раз.
- Подякували: 7673 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23439
|15383133
|
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
|
|1117
|4993581
|
|
|3
|5110
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|