RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10610106111061210613
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:34

  Прохожий написав:в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.
reus
 
Повідомлень: 4020
З нами з: 21.03.12
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:40

  Bolt написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле :mrgreen:

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...

Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.

Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.
airmax78
 
Повідомлень: 41643
З нами з: 25.10.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 5124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:40

  reus написав:
  Прохожий написав:в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.

жду с нетерпением)
Прохожий
 
Повідомлень: 12892
З нами з: 05.06.13
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:01

  reus написав:
  airmax78 написав:Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.

Це не Будапешт. Тим паче що це місто в 10-ку світового рейтингу ніколи не входило.

Може якийсь Лісабон
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32561
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1361 раз.
Подякували: 7673 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 10610106111061210613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23439 15383133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4993581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1322)
09.01.2023 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.