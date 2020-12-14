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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 17:34
Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:40
Bolt написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...
Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.
Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:40
reus написав: Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.
жду с нетерпением)
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:01
reus написав: airmax78 написав:
Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.
Це не Будапешт. Тим паче що це місто в 10-ку світового рейтингу ніколи не входило.
Може якийсь Лісабон
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:11
airmax78 написав: Bolt написав:
Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать
airmax78 написав:
От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...
.
Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.
всегда смешно почитать местных "экспертов")))
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:16
reus написав: Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.
Та ясно, що таке рибне місце, що не хочете розкривати, бо наїде рибаків і воно перестане бути рибним.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:17
airmax78 написав: reus написав: барабашов написав:
Тогда город в студию, а лучше сам обьект или их подборку для критического анализа местного бомонда
А то и на Манхэттене есть Гарлем и Южный Бронкс.
И потом, мы не знаем по какому ценовому критерию вы отбирали "дешевле чем в Киеве", дешевле чем Ваши друзья запуляли лицам обманутым хулиганами ФК/ФК2 или дешевле техэтажа на Анне Ахметовой, что тут уже предлагали как предвестник тотального дешевея?
Я никому ничего не должен, во всяком случае, бесплатно. Я просто делюсь информацией и не собираюсь что-то, кому-то доказывать. Конкретика стоит денег. Например, один из вариантов стоит 295 к. ойро с приличным ремонтом около 100 м. кв. По качеству, локации, наполнению и по многим другим параметрам квиточка Макса просто рядом не стоит и выглядит смешно. А если учитывать, что Киев периодически бомбят, а этот город входит в 10-ку мирового рейтинга, то просто не чего сравнивать. Да и ветка о киевском РН.
Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.
І коли це він перемістився у ЗЄ?
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:18
airmax78 написав: Прохожий написав:
в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...
Братислава - місто супутник Відня,
як ПОХ у КРЖН, а Будапешт відносно Відня, як Вінниця щодо Києва, тільки там де Біла Церва
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:25
airmax78 написав: Bolt написав: airmax78 написав:
От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...
Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.
Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.
А що нема віденьского приміського ШРТ в Братіславу?
Навіть із Берліна до Щеціна ходить.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:47
Faceless написав:
Може якийсь Лісабон
Ні. Якщо уважно читати мої дописи, то я називав це місто. Можливо я у цьому році щось цікаве придбаю, але це залежить не тільки від мого бажання, є інші чинники, які від мене не залежать. Думаю, що всім буде цікаво дізнатись не тільки про місто, але й про варіанти, тому чимось цікавим з мого досвіду обов’язково поділюся пізніше.
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