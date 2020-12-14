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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1061110612106131061410615>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:34

  Прохожий написав:в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:40

  Bolt написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле :mrgreen:

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...

Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.

Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:40

  reus написав:
  Прохожий написав:в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.

жду с нетерпением)
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:01

  reus написав:
  airmax78 написав:Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.

Це не Будапешт. Тим паче що це місто в 10-ку світового рейтингу ніколи не входило.

Може якийсь Лісабон
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:11

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...

Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.

Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.

всегда смешно почитать местных "экспертов")))
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:16

  reus написав:
  Прохожий написав:в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

Не исключено, что в этом году я что-то интересное куплю. Если сделка будет, то обязательно расскажу подробности, тогда и посмеемся вместе.

Та ясно, що таке рибне місце, що не хочете розкривати, бо наїде рибаків і воно перестане бути рибним.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:17

  airmax78 написав:
  reus написав:
  барабашов написав:Тогда город в студию, а лучше сам обьект или их подборку для критического анализа местного бомонда
А то и на Манхэттене есть Гарлем и Южный Бронкс.
И потом, мы не знаем по какому ценовому критерию вы отбирали "дешевле чем в Киеве", дешевле чем Ваши друзья запуляли лицам обманутым хулиганами ФК/ФК2 или дешевле техэтажа на Анне Ахметовой, что тут уже предлагали как предвестник тотального дешевея?

Я никому ничего не должен, во всяком случае, бесплатно. Я просто делюсь информацией и не собираюсь что-то, кому-то доказывать. Конкретика стоит денег. Например, один из вариантов стоит 295 к. ойро с приличным ремонтом около 100 м. кв. По качеству, локации, наполнению и по многим другим параметрам квиточка Макса просто рядом не стоит и выглядит смешно. А если учитывать, что Киев периодически бомбят, а этот город входит в 10-ку мирового рейтинга, то просто не чего сравнивать. Да и ветка о киевском РН.

Зрозуміло що це Будапешт. Емоційно - це ніби зараз Москву для інвестицій розглядати.

І коли це він перемістився у ЗЄ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:18

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле :mrgreen:

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...

Братислава - місто супутник Відня,
як ПОХ у КРЖН, а Будапешт відносно Відня, як Вінниця щодо Києва, тільки там де Біла Церва
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:25

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...

Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.

Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.

А що нема віденьского приміського ШРТ в Братіславу?
Навіть із Берліна до Щеціна ходить.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:47

  Faceless написав:Може якийсь Лісабон

Ні. Якщо уважно читати мої дописи, то я називав це місто. Можливо я у цьому році щось цікаве придбаю, але це залежить не тільки від мого бажання, є інші чинники, які від мене не залежать. Думаю, що всім буде цікаво дізнатись не тільки про місто, але й про варіанти, тому чимось цікавим з мого досвіду обов’язково поділюся пізніше.
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