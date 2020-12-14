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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10612106131061410615>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:50

немного оффтопа)))

КГС переписал ценники
Я уж решил что "началось", ан нет...
в среднем порядка +15%
учитывая что ликвидных объектов у них в принципе сейчас практически нет, реально окуел...
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:53

  reus написав:
  Faceless написав:Може якийсь Лісабон

Ні. Якщо уважно читати мої дописи, то я називав це місто. Можливо я у цьому році щось цікаве придбаю, але це залежить не тільки від мого бажання, є інші чинники, які від мене не залежать. Думаю, що всім буде цікаво дізнатись не тільки про місто, але й про варіанти, тому чимось цікавим з мого досвіду обов’язково поділюся пізніше.

с нетерпением ждем отчета о покупке в столице западной Европы объекта скажем типа ЯГ дешевле
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:57

  Прохожий написав:КГС переписал ценники
Я уж решил что "началось", ан нет...
в среднем порядка +15%
учитывая что ликвидных объектов у них в принципе сейчас практически нет, реально окуел...

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:58

  reus написав:
  Faceless написав:Може якийсь Лісабон

Ні. Якщо уважно читати мої дописи, то я називав це місто. Можливо я у цьому році щось цікаве придбаю, але це залежить не тільки від мого бажання, є інші чинники, які від мене не залежать. Думаю, що всім буде цікаво дізнатись не тільки про місто, але й про варіанти, тому чимось цікавим з мого досвіду обов’язково поділюся пізніше.

довго думав, невже Берлін (з нятяжкою можна сказати що столиця ЗЄ)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:58

  Прохожий написав:КГС переписал ценники
Я уж решил что "началось", ан нет...
в среднем порядка +15%
учитывая что ликвидных объектов у них в принципе сейчас практически нет, реально окуел...

Раз продажи практически на нуле, то единственный выход, это поднять ценник. Работает даже во время ВП)
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:59

  reus написав:
  Faceless написав:Може якийсь Лісабон

Ні. Якщо уважно читати мої дописи, то я називав це місто. Можливо я у цьому році щось цікаве придбаю, але це залежить не тільки від мого бажання, є інші чинники, які від мене не залежать. Думаю, що всім буде цікаво дізнатись не тільки про місто, але й про варіанти, тому чимось цікавим з мого досвіду обов’язково поділюся пізніше.

Колись ви Дублін називали, і він в 10-ці досі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:01

Пока банки не начнут драть за невозвращенные кредиты, они будут наглеть.

А банки не особо торопятся взыскать с банкротов, ведь им самим разрешили перебывать в техническом дефолте, напичканными овгз-мусором и не парится о качестве портфеля.

Да и государству разрешили не платить до 2024 года.

Такой зомби экономикой и живем... но так будет не всегда. Пока просто ждем :wink:
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 09 січ, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:с нетерпением ждем отчета о покупке в столице западной Европы объекта скажем типа ЯГ дешевле
То, что мне попадалось, на мой взгляд, интересней ЯГ. Скажем так, если бы у меня был выбор в Киеве в той же локации между этим вариантом и ЯГ, то я без колебаний выбрал точно не ЯГ.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Колись ви Дублін називали, і він в 10-ці досі

Да
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazh-odnokmnatno-kvartiri-32-9-m2-v-tsentr-vorzelya-IDQCbbR.html
Центр Ворзеля, піша доступність до приміського ШРТ (скорочено ПШРТ), 33 м2, 22Куе з меблями і ремонтом.

Цікаво побіля Кракова Бігор може знайти в подібну ціну?
flyman
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