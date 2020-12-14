Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ні. Якщо уважно читати мої дописи, то я називав це місто. Можливо я у цьому році щось цікаве придбаю, але це залежить не тільки від мого бажання, є інші чинники, які від мене не залежать. Думаю, що всім буде цікаво дізнатись не тільки про місто, але й про варіанти, тому чимось цікавим з мого досвіду обов’язково поділюся пізніше.
с нетерпением ждем отчета о покупке в столице западной Европы объекта скажем типа ЯГ дешевле
Ні. Якщо уважно читати мої дописи, то я називав це місто. Можливо я у цьому році щось цікаве придбаю, але це залежить не тільки від мого бажання, є інші чинники, які від мене не залежать. Думаю, що всім буде цікаво дізнатись не тільки про місто, але й про варіанти, тому чимось цікавим з мого досвіду обов’язково поділюся пізніше.
довго думав, невже Берлін (з нятяжкою можна сказати що столиця ЗЄ)
Ні. Якщо уважно читати мої дописи, то я називав це місто. Можливо я у цьому році щось цікаве придбаю, але це залежить не тільки від мого бажання, є інші чинники, які від мене не залежать. Думаю, що всім буде цікаво дізнатись не тільки про місто, але й про варіанти, тому чимось цікавим з мого досвіду обов’язково поділюся пізніше.