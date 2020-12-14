Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний. Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.
Кожен бачить, те на що здатний. Я знайшов пристойні варіанти у столиці, яка входить у 10-ку найкращих міст світу у 2022 році.
Який у вас досвід проживання за кордоном? Одна справа фантазувати і розглядати гарні фото в інтернеті, та мріяти про купівлю нерухомості там. А зовсім інше це реальний досвід, подекуди трешовий навіть при наявності "набитої кишені"! Тим більше в країні, де не знаєте мови і місцевих законів, без родичів, друзів, в іншому соціальному і культурному середовищі + ще багато чого іншого...Про легальний статус, а ще краще громадянство навіть мова не йде ( must have).
В СЩА турист имеет право купить недвижимость, но не всякую ему продадут.