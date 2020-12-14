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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10613106141061510616>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:09

  reus написав:
  Прохожий написав:КГС переписал ценники
Я уж решил что "началось", ан нет...
в среднем порядка +15%
учитывая что ликвидных объектов у них в принципе сейчас практически нет, реально окуел...

Раз продажи практически на нуле, то единственный выход, это поднять ценник. Работает даже во время ВП)

Ну не падає воно покищо. Майже рік війни і не падає. Мабуть тримається з останніх сил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:13

  roberto dark написав:
  reus написав:
  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.

Кожен бачить, те на що здатний. Я знайшов пристойні варіанти у столиці, яка входить у 10-ку найкращих міст світу у 2022 році.

Який у вас досвід проживання за кордоном? Одна справа фантазувати і розглядати гарні фото в інтернеті, та мріяти про купівлю нерухомості там. А зовсім інше це реальний досвід, подекуди трешовий навіть при наявності "набитої кишені"! Тим більше в країні, де не знаєте мови і місцевих законів, без родичів, друзів, в іншому соціальному і культурному середовищі + ще багато чого іншого...Про легальний статус, а ще
краще громадянство навіть мова не йде ( must have).


В СЩА турист имеет право купить недвижимость, но не всякую ему продадут.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:13

  reus написав:
  Faceless написав:Колись ви Дублін називали, і він в 10-ці досі

Да

Там смотрю цены от 4500 до 10К ойро за метр. За 295куе там разве что 100 квадратов земли можно прикупить. С газоном на ней.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:21

  airmax78 написав:
  reus написав:
  Faceless написав:Колись ви Дублін називали, і він в 10-ці досі

Да

Там смотрю цены от 4500 до 10К ойро за метр. За 295куе там разве что 100 квадратов земли можно прикупить. С газоном на ней.

Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:26

  reus написав:
  airmax78 написав:Там смотрю цены от 4500 до 10К ойро за метр. За 295куе там разве что 100 квадратов земли можно прикупить. С газоном на ней.

Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.

кто такое покупает, кому такое надо? Вот Киев - дело другое, в Киеве жить веселее
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:29

  Феодал написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Там смотрю цены от 4500 до 10К ойро за метр. За 295куе там разве что 100 квадратов земли можно прикупить. С газоном на ней.

Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.

кто такое покупает, кому такое надо? Вот Киев - дело другое, в Киеве жить веселее

У меня вопрос остался, что интересней Макса квиточка за 350 к.ойро или этот вариант за 295? Для инвестора.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.

этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:41

  reus написав:
  Феодал написав:
  reus написав:Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.

кто такое покупает, кому такое надо? Вот Киев - дело другое, в Киеве жить веселее

У меня вопрос остался, что интересней Макса квиточка за 350 к.ойро или этот вариант за 295? Для инвестора.


Сейчас придет телеграмма из Вены, что Вы не эстет и глупо сравнивать жилье в Дублине с предметов высокого Искусства в Киеве.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Сейчас придет телеграмма из Вены, что Вы не эстет и глупо сравнивать жилье в Дублине с предметов высокого Искусства в Киеве.

речь шла о АНАЛОГИЧНОМ жилье в разрезе локация/качество
а то что привел реус больше похоже на клоповники в р-не Чехова возле ЯГ только с красивым рендером)
та живите хоть в трущобах Бронкса только не рассказывайте сказок про дешевизну)))
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:55

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Сейчас придет телеграмма из Вены, что Вы не эстет и глупо сравнивать жилье в Дублине с предметов высокого Искусства в Киеве.

речь шла о АНАЛОГИЧНОМ жилье в разрезе локация/качество
а то что привел реус больше похоже на клоповники в р-не Чехова возле ЯГ только с красивым рендером)
та живите хоть в трущобах Бронкса только не рассказывайте сказок про дешевизну)))


Бронкс -единственный боро НЙ в котором я не был даже проездом и не собираюсь это делать.
Почему вы думаете, что я там хочу жить?
Вроде повода не давал.
rjkz
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