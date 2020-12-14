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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 19:57
Прохожий написав:
этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?
це якийсь дублінський нахалбуд біля окружної в дусі приватного сектору Жулян,
тільки Дублін розміром із Вінницю
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:04
Прохожий написав:
этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?
Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы! С учетом того, что Макс рассказывает сказки, что за 295 к. ойро можно только 100 кв. м. земли купить)Еще раз, это не самый интересный вариант. Но даже он вставляет ЯГ с точки зрения вменяемого инвестора.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 09 січ, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:07
reus написав: Прохожий написав:
этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?
Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы! Еще раз, это не самый интересный вариант. Но даже он вставляет ЯГ с точки зрения вменяемого инвестора.
якщо не секрет, для чого вам?
працюватимете в дублінському офісі ФААНГ, подобається дублінська погода, здавати понаїхам/біженцям, бабки ляжку жгуть?
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:12
airmax78 написав: Bolt написав: airmax78 написав:
[quote="5527825:Прохожий"]в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле
блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...
но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))
От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...
Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.
Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.[/quote]не бред, поверьте. много так живут особенно с 2020, а с гибридным посещением офиса так подавно
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:13
flyman написав:
якщо не секрет, для чого вам?
працюватимете в дублінському офісі ФААНГ, подобається дублінська погода, здавати понаїхам/біженцям, бабки ляжку жгуть?
Нудно, вирішив розважитися.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:26
reus написав: Прохожий написав:
этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?
Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы! С учетом того, что Макс рассказывает сказки, что за 295 к. ойро можно только 100 кв. м. земли купить)Еще раз, это не самый интересный вариант. Но даже он вставляет ЯГ с точки зрения вменяемого инвестора.
Уже не открывается.
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rjkz
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:37
rjkz написав: reus написав: Прохожий написав:
этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?
Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы! С учетом того, что Макс рассказывает сказки, что за 295 к. ойро можно только 100 кв. м. земли купить)Еще раз, это не самый интересный вариант. Но даже он вставляет ЯГ с точки зрения вменяемого инвестора.
Уже не открывается.
Посилання в першому повідомленні працює
Я б не назвав клоповник, але архітектура і ремонт не вражають
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:37
reus написав: flyman написав:
Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.
Кожен бачить, те на що здатний. Я знайшов пристойні варіанти у столиці, яка входить у 10-ку найкращих міст світу у 2022 році.
Який у вас досвід проживання за кордоном? Одна справа фантазувати і розглядати гарні фото в інтернеті, та мріяти про купівлю нерухомості там. А зовсім інше це реальний досвід, подекуди трешовий навіть при наявності "набитої кишені"! Тим більше в країні, де не знаєте мови і місцевих законів, без родичів, друзів, в іншому соціальному і культурному середовищі + ще багато чого іншого...Про легальний статус, а ще
краще громадянство навіть мова не йде ( must have).
у меня покупка двух квартир в Варшаве обернулась в настоящий квест.
интеллекта, опыта и сноровки - хватило, чтобы быстро изучить рынок, районы и, вообще, аналитику.
а вот всё, на что ты повлиять не можешь в чужом государстве, может конкретно охладить. финансовая и юр. система - это вам не Украина, в европе люди смс-ками до сих пор переписываются и электронной почтой
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:40
beee написав: reus написав: flyman написав:
Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.
Кожен бачить, те на що здатний. Я знайшов пристойні варіанти у столиці, яка входить у 10-ку найкращих міст світу у 2022 році.
Який у вас досвід проживання за кордоном? Одна справа фантазувати і розглядати гарні фото в інтернеті, та мріяти про купівлю нерухомості там. А зовсім інше це реальний досвід, подекуди трешовий навіть при наявності "набитої кишені"! Тим більше в країні, де не знаєте мови і місцевих законів, без родичів, друзів, в іншому соціальному і культурному середовищі + ще багато чого іншого...Про легальний статус, а ще
краще громадянство навіть мова не йде ( must have).
у меня покупка двух квартир в Варшаве обернулась в настоящий квест.
интеллекта, опыта и сноровки - хватило, чтобы быстро изучить рынок, районы и, вообще, аналитику.
а вот всё, на что ты повлиять не можешь в чужом государстве, может конкретно охладить. финансовая и юр. система - это вам не Украина, в европе люди смс-ками до сих пор переписываются и электронной почтой
В США тоже.
Это имеет свои причины.
И весьма весомые.
Очень непривычно и не удобно порой.
Но имеет смысл.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 20:54
смысл есть, согласен
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