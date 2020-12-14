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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10613106141061510616
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:57

  Прохожий написав:
  reus написав:Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.

этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?

це якийсь дублінський нахалбуд біля окружної в дусі приватного сектору Жулян,
тільки Дублін розміром із Вінницю
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:04

  Прохожий написав:
  reus написав:Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.

этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?

Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы! С учетом того, что Макс рассказывает сказки, что за 295 к. ойро можно только 100 кв. м. земли купить)Еще раз, это не самый интересный вариант. Но даже он вставляет ЯГ с точки зрения вменяемого инвестора.
Востаннє редагувалось reus в Пон 09 січ, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:07

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.

этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?

Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы! Еще раз, это не самый интересный вариант. Но даже он вставляет ЯГ с точки зрения вменяемого инвестора.

якщо не секрет, для чого вам?
працюватимете в дублінському офісі ФААНГ, подобається дублінська погода, здавати понаїхам/біженцям, бабки ляжку жгуть?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:[quote="5527825:Прохожий"]в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане
аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света
а так да, дешевле :mrgreen:

блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...

но вы это, пишите, смешно читать эротические фантазии)))

От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...

Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.

Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.[/quote]не бред, поверьте. много так живут особенно с 2020, а с гибридным посещением офиса так подавно

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CRUSADER
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:13

  flyman написав:якщо не секрет, для чого вам?
працюватимете в дублінському офісі ФААНГ, подобається дублінська погода, здавати понаїхам/біженцям, бабки ляжку жгуть?

Нудно, вирішив розважитися.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:26

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Вы плохо смотрите.
https://www.daft.ie/for-sale/end-of-ter ... 11/4253939
Это не самый интересный вариант. Уже взяли задаток.

этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?

Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы! С учетом того, что Макс рассказывает сказки, что за 295 к. ойро можно только 100 кв. м. земли купить)Еще раз, это не самый интересный вариант. Но даже он вставляет ЯГ с точки зрения вменяемого инвестора.


Уже не открывается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  reus написав:
  Прохожий написав:этот клоповник?
рили?
хозяйская спальня 12м2 и толчок под лестницей?
кстати что за горизонтальные трубы по фасаду?

Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы! С учетом того, что Макс рассказывает сказки, что за 295 к. ойро можно только 100 кв. м. земли купить)Еще раз, это не самый интересный вариант. Но даже он вставляет ЯГ с точки зрения вменяемого инвестора.


Уже не открывается.
Посилання в першому повідомленні працює
Я б не назвав клоповник, але архітектура і ремонт не вражають
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:37

  reus написав:
  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.
Кожен бачить, те на що здатний. Я знайшов пристойні варіанти у столиці, яка входить у 10-ку найкращих міст світу у 2022 році.

Який у вас досвід проживання за кордоном? Одна справа фантазувати і розглядати гарні фото в інтернеті, та мріяти про купівлю нерухомості там. А зовсім інше це реальний досвід, подекуди трешовий навіть при наявності "набитої кишені"! Тим більше в країні, де не знаєте мови і місцевих законів, без родичів, друзів, в іншому соціальному і культурному середовищі + ще багато чого іншого...Про легальний статус, а ще
краще громадянство навіть мова не йде ( must have).


у меня покупка двух квартир в Варшаве обернулась в настоящий квест.
интеллекта, опыта и сноровки - хватило, чтобы быстро изучить рынок, районы и, вообще, аналитику.
а вот всё, на что ты повлиять не можешь в чужом государстве, может конкретно охладить. финансовая и юр. система - это вам не Украина, в европе люди смс-ками до сих пор переписываются и электронной почтой
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:40

  beee написав:
  reus написав:
  flyman написав:Калабрія! За 1Євро цілий будинок! Правда занедбаний.
Або руїни в безлюдних місцях Португалії/Іспанії/Франції.
Кожен бачить, те на що здатний. Я знайшов пристойні варіанти у столиці, яка входить у 10-ку найкращих міст світу у 2022 році.

Який у вас досвід проживання за кордоном? Одна справа фантазувати і розглядати гарні фото в інтернеті, та мріяти про купівлю нерухомості там. А зовсім інше це реальний досвід, подекуди трешовий навіть при наявності "набитої кишені"! Тим більше в країні, де не знаєте мови і місцевих законів, без родичів, друзів, в іншому соціальному і культурному середовищі + ще багато чого іншого...Про легальний статус, а ще
краще громадянство навіть мова не йде ( must have).


у меня покупка двух квартир в Варшаве обернулась в настоящий квест.
интеллекта, опыта и сноровки - хватило, чтобы быстро изучить рынок, районы и, вообще, аналитику.
а вот всё, на что ты повлиять не можешь в чужом государстве, может конкретно охладить. финансовая и юр. система - это вам не Украина, в европе люди смс-ками до сих пор переписываются и электронной почтой


В США тоже.
Это имеет свои причины.
И весьма весомые.
Очень непривычно и не удобно порой.
Но имеет смысл.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

смысл есть, согласен
beee
 
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