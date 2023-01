Додано: Пон 09 січ, 2023 20:12

airmax78 написав: Bolt написав: airmax78 написав: [quote="5527825:Прохожий"]в свое время несколько лет тому ради интереса интересовался недвигой в Милане

аналог Тетриса был 8-10куе за м2 в зависимости от этажа/квадратуры и стороны света

а так да, дешевле



блеяние местных "экспертов" про домик в деревне Италии за 1 ойро даже не смешо...



От сегодняшних ценников в Вене и Братиславе я просто о*уеваю. Ну ОК, Вена. Хрен с ней - типа лучший город для жизни (в реальности - очень спорно). Но, блд, Братислава...

Там на машине, если притопить, минут за 40 можно доехать.

Очень дорого тут будет обходиться каждая такая 40-минутная поездка. Но за час - вполне. Ездить из Братиславы на работу в Вену - это бред. Т.е. не должны венские ценники влиять на братиславские.

не бред, поверьте. много так живут особенно с 2020, а с гибридным посещением офиса так подавно

Sent from my SM-G9750 using Tapatalk