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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10614106151061610617
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:37

  airmax78 написав:
  Первый написав:
Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.

Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.

Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.


Шара. Лям доларів за 70 квадратів на етапі будівництва… але з ресепшеном і губатими тьолками, спортзалом і патіо (все зо наші поціновувачі теплих хрущиків не люблять).

Мешканці сусіднього будинку можуть на вашому балконі сушити білизну.
Тому й дивляться на Україну і чекають закінчення війни.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:48

  airmax78 написав:
  reus написав:
  Прохожий написав:КГС переписал ценники
Я уж решил что "началось", ан нет...
в среднем порядка +15%
учитывая что ликвидных объектов у них в принципе сейчас практически нет, реально окуел...

Раз продажи практически на нуле, то единственный выход, это поднять ценник. Работает даже во время ВП)

Ну не падає воно покищо. Майже рік війни і не падає. Мабуть тримається з останніх сил.

З останнього довоєнного жиру)))
Українське сільське господарство - знищено московитами на 2/3, виробництво металу - на 70%. Падіння ВВП на 30-35%. Гривна тримається лише за рахунок допомоги Америки і Європи.

Скоро цей жир закінчиться. Встановиться нова рівновага між цінами, попитом і пропозицією.
Якщо рилам вдастся заробляти мінімальну зп, так і слава богу!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:59

  reus написав:Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы!
такие варианты ипотечники разрывают как гиены ягненка и объект улетает за пару дней. Как быстро улетают объекты в Киеве за 295 тыс - не знаю.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:05

  Frant написав:З останнього довоєнного жиру)))
Українське сільське господарство - знищено московитами на 2/3, виробництво металу - на 70%. Падіння ВВП на 30-35%. Гривна тримається лише за рахунок допомоги Америки і Європи.

Скоро цей жир закінчиться. Встановиться нова рівновага між цінами, попитом і пропозицією.
Якщо рилам вдастся заробляти мінімальну зп, так і слава богу!


Франте, проспіться
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:10

  Faceless написав:Посилання в першому повідомленні працює
Я б не назвав клоповник, але архітектура і ремонт не вражають

Звісно що це не мрія усього життя, але є інші, більш цікаві варіанти. Я виклав це спеціально для Макса, який стверджував, що за ці кошти можливо придбати тільки клаптик землі у сто квадратів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:21

  beee написав:у меня покупка двух квартир в Варшаве обернулась в настоящий квест.
интеллекта, опыта и сноровки - хватило, чтобы быстро изучить рынок, районы и, вообще, аналитику.

Очень смешное слово в применении к автору
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:33

  Damien написав:
  beee написав:у меня покупка двух квартир в Варшаве обернулась в настоящий квест.
интеллекта, опыта и сноровки - хватило, чтобы быстро изучить рынок, районы и, вообще, аналитику.

Очень смешное слово в применении к автору

Аффтор того не розуміє))) тому й заливає))) як кіт на глині))) барон Мюнхаузен - слабак в порівнянні з київським рилом у екзилі))) схоже, чувак реально оргазмує, коли пише свої опуси)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 09 січ, 2023 22:40, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:34

  Прохожий написав:КГС переписал ценники
Я уж решил что "началось", ан нет...
в среднем порядка +15%
учитывая что ликвидных объектов у них в принципе сейчас практически нет, реально окуел...

Больной перед смертью потел? - Да. - Это хорошо..(С)
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:37

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:
Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.

Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.

Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.


Шара. Лям доларів за 70 квадратів на етапі будівництва… але з ресепшеном і губатими тьолками, спортзалом і патіо (все зо наші поціновувачі теплих хрущиків не люблять).

Мешканці сусіднього будинку можуть на вашому балконі сушити білизну.
Тому й дивляться на Україну і чекають закінчення війни.

Все, що коштує менше ляма ойро, то клоповники!
reus
 
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