Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:КГС переписал ценники Я уж решил что "началось", ан нет... в среднем порядка +15% учитывая что ликвидных объектов у них в принципе сейчас практически нет, реально окуел...
Раз продажи практически на нуле, то единственный выход, это поднять ценник. Работает даже во время ВП)
Ну не падає воно покищо. Майже рік війни і не падає. Мабуть тримається з останніх сил.
З останнього довоєнного жиру))) Українське сільське господарство - знищено московитами на 2/3, виробництво металу - на 70%. Падіння ВВП на 30-35%. Гривна тримається лише за рахунок допомоги Америки і Європи.
Скоро цей жир закінчиться. Встановиться нова рівновага між цінами, попитом і пропозицією. Якщо рилам вдастся заробляти мінімальну зп, так і слава богу!
Frant написав:З останнього довоєнного жиру))) Українське сільське господарство - знищено московитами на 2/3, виробництво металу - на 70%. Падіння ВВП на 30-35%. Гривна тримається лише за рахунок допомоги Америки і Європи.
Скоро цей жир закінчиться. Встановиться нова рівновага між цінами, попитом і пропозицією. Якщо рилам вдастся заробляти мінімальну зп, так і слава богу!
Цікаво побіля Кракова Бігор може знайти в подібну ціну?
Чого квітку продають так дешево, якщо Ворзель вже давно не в окупації? Ціни в ЄС замістом і в містах не відрізняються в десятки разів як в Українї де за окружною Києва життя нема.
Чому це "так дешево"? Це, навіть, не вище собівартості. Хоча тепер якщо взяти за 10куе голу коробку (таких цін нема в новобудовах, мінімум 14 куе із поставкою колись потім) і зробити ремонт, то десь 22куе і буде.