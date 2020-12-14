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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10615106161061710618
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:41

  beee написав:смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:43

  beee написав:
  beee написав:смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается

якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus

для чого їх повертати?
можна потім покласти як завдаток під іпотеку, можна продати і будуть уже в ЄС білі та пушисті доходи.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:51

  flyman написав:якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus

Я не збираюсь займатися орендним бізнесом, у мене інші задачі.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:54

  Первый написав:
  airmax78 написав:Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.


Шара. Лям доларів за 70 квадратів на етапі будівництва… але з ресепшеном і губатими тьолками, спортзалом і патіо (все зо наші поціновувачі теплих хрущиків не люблять).

Мешканці сусіднього будинку можуть на вашому балконі сушити білизну.
Тому й дивляться на Україну і чекають закінчення війни.

Ага, с ресепшеном, сейчас. Просто нахлобученная сверху на старый дом мансарда. Да, с ремонтом фасада всего дома и подъезда. Возможно благоустройство придомовой. Но не более того. Никакого подземного паркинга, фитнеса, бассейна и прочих плюшек.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:58

  flyman написав:
  beee написав:
  beee написав:смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается

якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus

для чого їх повертати?
можна потім покласти як завдаток під іпотеку, можна продати і будуть уже в ЄС білі та пушисті доходи.

доречі. польский нотариус посоветовал мне не вносить всю сумму сразу, а воспользоваться графиком платежей (10, 40, 40, 10%) и закинуть деньги на 3 месяца на депозит, что я и сделал прямо с интерфейса PKO
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:58

  reus написав:
  flyman написав:якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus

Я не збираюсь займатися орендним бізнесом, у мене інші задачі.

Да понятно. Купить дешево, подержать, продать дорого. У всех тут такие задачи.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 00:01

  reus написав:
  Grand Touring написав:
  reus написав:Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы!
такие варианты ипотечники разрывают как гиены ягненка и объект улетает за пару дней. Как быстро улетают объекты в Киеве за 295 тыс - не знаю.

Этот вариант ушел мгновенно.

В чем подвох? Недвига не пирожок с мясом котейки - она не должна "уходить мгновенно". Или это из разряда: этот дом мы уже продали, но есть вот такой, за 400К евро и 80 кв.м?
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