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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 23:41
beee написав:
смысл есть, согласен
а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
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Додано: Пон 09 січ, 2023 23:43
beee написав: beee написав:
смысл есть, согласен
а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus
для чого їх повертати?
можна потім покласти як завдаток під іпотеку, можна продати і будуть уже в ЄС білі та пушисті доходи.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 23:51
flyman написав:
якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus
Я не збираюсь займатися орендним бізнесом, у мене інші задачі.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 23:54
Первый написав: airmax78 написав:
Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.
Шара. Лям доларів за 70 квадратів на етапі будівництва… але з ресепшеном і губатими тьолками, спортзалом і патіо (все зо наші поціновувачі теплих хрущиків не люблять).
Мешканці сусіднього будинку можуть на вашому балконі сушити білизну.
Тому й дивляться на Україну і чекають закінчення війни.
Ага, с ресепшеном, сейчас. Просто нахлобученная сверху на старый дом мансарда. Да, с ремонтом фасада всего дома и подъезда. Возможно благоустройство придомовой. Но не более того. Никакого подземного паркинга, фитнеса, бассейна и прочих плюшек.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 23:58
flyman написав: beee написав: beee написав:
смысл есть, согласен
а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus
для чого їх повертати?
можна потім покласти як завдаток під іпотеку, можна продати і будуть уже в ЄС білі та пушисті доходи.
доречі. польский нотариус посоветовал мне не вносить всю сумму сразу, а воспользоваться графиком платежей (10, 40, 40, 10%) и закинуть деньги на 3 месяца на депозит, что я и сделал прямо с интерфейса PKO
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Додано: Пон 09 січ, 2023 23:58
reus написав: flyman написав:
якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus
Я не збираюсь займатися орендним бізнесом, у мене інші задачі.
Да понятно. Купить дешево, подержать, продать дорого. У всех тут такие задачи.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 00:01
reus написав: Grand Touring написав: reus написав:
Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы!
такие варианты ипотечники разрывают как гиены ягненка и объект улетает за пару дней. Как быстро улетают объекты в Киеве за 295 тыс - не знаю.
Этот вариант ушел мгновенно.
В чем подвох? Недвига не пирожок с мясом котейки - она не должна "уходить мгновенно". Или это объявление из разряда: этот дом мы уже продали, но есть вот такой, за 400К евро, 80 кв.м и за окружной?
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Додано: Вів 10 січ, 2023 02:07
reus написав: Faceless написав:
Посилання в першому повідомленні працює
Я б не назвав клоповник, але архітектура і ремонт не вражають
Звісно що це не мрія усього життя, але є інші, більш цікаві варіанти. Я виклав це спеціально для Макса, який стверджував, що за ці кошти можливо придбати тільки клаптик землі у сто квадратів.
Что написано в учебнике по недвиге?
Самое главное локация. Даже 3 раза повторяют для тех кто плохо слышит, видит и соображает.
Возьмите любого человека (кроме венского каторжника) из любой точки мира и пусть он сделает выбор.
Уверен, 99+% выберут Дублин.
Собственно этот объект уже продан, а сравниваемый с ним все еще нет.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 02:24
beee написав: beee написав:
смысл есть, согласен
а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
Надо было покупать в Израиле.
Там еще никогда за всю историю существования государства недвига не дешевела.
Говорят. Не проверял.
В НЙ перед ковидом разогнали до безумия рынок и когда пришло ковидло народ начал массово валить, цены присели. Чего не было никогда. Даже в 2008.
Сейчас НЙ - один из лидеров страны по оттоку населения опять. На фоне рвущейся ввысь ставки ФЕда цены=бы продолжили снижение. И так и было! Пока не приехали беженцы из Украины и ситуация стабилизировалась и даже поуходили объекты, которые медленно, но уверенно спускались в цене, но упорно не продавались.
Конечно, это эконом сегмент.
Замечательный дом за 2 млн в самом для меня офигительном районе подешевел до 1,6 млн, но уже больше года "висит". На самом деле, как для него это хорошая цена.
Теперь подумайте.
Рынок эконом жилья НЙ спасли украинские беженцы.
Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 02:41
reus написав: Grand Touring написав: reus написав:
Ок. Клоповник 2008 года) Смешно. Я даже не буду дискутировать на эту тему. Кто не слепой, сам сделает выводы!
такие варианты ипотечники разрывают как гиены ягненка и объект улетает за пару дней. Как быстро улетают объекты в Киеве за 295 тыс - не знаю.
Этот вариант ушел мгновенно.
Если что то уходит мгновенно, то значит на этот кусочек сыра приходится слишком много ворон, и получается цена объекта ниже рынка или есть дефицит подобных обьектов(как то свечка к примеру на Крещатике, но не на 35ть,а на 12 этажей, если б её допустим построили). А раз рвут ипотечники, значит цены растут неадекватно возможностям покупателей и это может закончиться для многих плохо, когда то, что стоит на рынке полляма к примеру, будет требовать погашения долга сразу на 750-800тыс к примеру, а аннуитет вообще ляма достигнет.
Вы ж математику в ВУЗе как то учили, физику там, пределы/интегралы? И зачем в таком случае Дублин, эта жопа мира с населением Трои в стране которая держится на плаву за счёт производства товаров не массового потребления с высокой на моменте добавленной стоимостью,Ягуары и Роллс-Ройсы там не производят?
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