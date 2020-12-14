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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 06:23
airmax78 написав: reus написав: flyman написав:
якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus
Я не збираюсь займатися орендним бізнесом, у мене інші задачі.
Да понятно. Купить дешево, подержать, продать дорого. У всех тут такие задачи.
чому би і Вам так не зробити? Вакансії в Hofer - ще є? Хороший трамплін для старту.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 07:17
beee написав:
у меня покупка двух квартир в Варшаве обернулась в настоящий квест.
интеллекта, опыта и сноровки - хватило, чтобы быстро изучить рынок, районы и, вообще, аналитику.
а вот всё, на что ты повлиять не можешь в чужом государстве, может конкретно охладить. финансовая и юр. система - это вам не Украина, в европе люди смс-ками до сих пор переписываются и электронной почтой
нуль забув долати. 20 - я повірив би більше, ніж 2.
Ти просто херой-суперінтелектуал! Куди там професорам математики,фізики і хімії! Такі складні задачі вирішуєш - ну просто капець! І чужу мову вивчив за два місяці! Ілон Маск плаче в стороні!
Пиши ще, обов'язково! Чекаємо нових опусів!
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