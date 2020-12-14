RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10616106171061810619
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 06:23

  airmax78 написав:
  reus написав:
  flyman написав:якщо не бомбитимуть В-ву, то припаркувати зайву сотку кує непоганий варіант, ліпше чим Дублін reus

Я не збираюсь займатися орендним бізнесом, у мене інші задачі.

Да понятно. Купить дешево, подержать, продать дорого. У всех тут такие задачи.
чому би і Вам так не зробити? Вакансії в Hofer - ще є? Хороший трамплін для старту.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23148
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 2448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 07:17

  beee написав:у меня покупка двух квартир в Варшаве обернулась в настоящий квест.
интеллекта, опыта и сноровки - хватило, чтобы быстро изучить рынок, районы и, вообще, аналитику.
а вот всё, на что ты повлиять не можешь в чужом государстве, может конкретно охладить. финансовая и юр. система - это вам не Украина, в европе люди смс-ками до сих пор переписываются и электронной почтой
нуль забув долати. 20 - я повірив би більше, ніж 2.
Ти просто херой-суперінтелектуал! Куди там професорам математики,фізики і хімії! Такі складні задачі вирішуєш - ну просто капець! І чужу мову вивчив за два місяці! Ілон Маск плаче в стороні!

Пиши ще, обов'язково! Чекаємо нових опусів!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23148
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 2448 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10616106171061810619
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23439 15383483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4993645
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5816)
10.01.2023 03:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.