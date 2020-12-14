Додано: Вів 10 січ, 2023 02:24

beee написав: beee написав: смысл есть, согласен смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.

после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.

конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.

обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.

ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается

Надо было покупать в Израиле.Там еще никогда за всю историю существования государства недвига не дешевела.Говорят. Не проверял.В НЙ перед ковидом разогнали до безумия рынок и когда пришло ковидло народ начал массово валить, цены присели. Чего не было никогда. Даже в 2008.Сейчас НЙ - один из лидеров страны по оттоку населения опять. На фоне рвущейся ввысь ставки ФЕда цены=бы продолжили снижение. И так и было! Пока не приехали беженцы из Украины и ситуация стабилизировалась и даже поуходили объекты, которые медленно, но уверенно спускались в цене, но упорно не продавались.Конечно, это эконом сегмент.Замечательный дом за 2 млн в самом для меня офигительном районе подешевел до 1,6 млн, но уже больше года "висит". На самом деле, как для него это хорошая цена.Теперь подумайте.Рынок эконом жилья НЙ спасли украинские беженцы.Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.