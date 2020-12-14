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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10616106171061810619
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 09:59

  beee написав:На весну у многих - большие надежды
посевная?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:28

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazh-odnokmnatno-kvartiri-32-9-m2-v-tsentr-vorzelya-IDQCbbR.html
Центр Ворзеля, піша доступність до приміського ШРТ (скорочено ПШРТ), 33 м2, 22Куе з меблями і ремонтом.

Цікаво побіля Кракова Бігор може знайти в подібну ціну?

Чого квітку продають так дешево, якщо Ворзель вже давно не в окупації? Ціни в ЄС замістом і в містах не відрізняються в десятки разів як в Українї де за окружною Києва життя нема.

Чому це "так дешево"?
Це, навіть, не вище собівартості.
Хоча тепер якщо взяти за 10куе голу коробку (таких цін нема в новобудовах, мінімум 14 куе із поставкою колись потім) і зробити ремонт, то десь 22куе і буде.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokmnatna-kvartira-bez-koms-super-tsna-IDPB6uS.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-42-kv-m-s-bolshoy-terrasoy-vozle-lesa-IDQr8CX.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1kkv-mansarda-napolnena-svetom-i-vozduhom-IDQdhj7.html


Я веду до того, що колишній аудитор із великої четвірки нарікав на "недоступний КРЖН", а тепер пише "так дешево".

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termnoviy-prodazh-odnokmnatno-kvartiri-42m2-IDQu4n3.html

ось тут потрібно вже думати, чому "потребує капітального ремонту"

В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:37

  beee написав:
  beee написав:смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается

Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:41

  flyman написав:Я не спостерігаю, як у 2014, просідання КРЖН

Можливо, варто протерти очі?
Вдягнути окуляри?
Прочитати інформацію на сайтах з цінами?

До речі, найдешевший сегмент, який ти моніториш - він майже не впав. Всі ці общажки, підвали, цоколі. Вони до війни коштували 20 000 дол. Зараз майже стільки. Нікуди падати))))
Масова "вторинка" в порівннянні з 2021 р. - просіла в ціні на 20-25%.
Їлітне житло - повинно впасти ще більше, але тут ніхто його не моніторить.

І це лише початок падіння.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:42

  BIGor написав:В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?

Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:43

  BIGor написав:
  beee написав:
  beee написав:смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается

Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.

Непременно. Налог платить буду обязательно.
И - я люблю квесты
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:45

  vitaliian написав:
  beee написав:На весну у многих - большие надежды
посевная?

В недвиге- своя посевная)
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