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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 09:59
beee написав:
На весну у многих - большие надежды
посевная?
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vitaliian
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:28
В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
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BIGor
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:37
beee написав: beee написав:
смысл есть, согласен
а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.
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BIGor
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:41
flyman написав:
Я не спостерігаю, як у 2014, просідання КРЖН
Можливо, варто протерти очі?
Вдягнути окуляри?
Прочитати інформацію на сайтах з цінами?
До речі, найдешевший сегмент, який ти моніториш - він майже не впав. Всі ці общажки, підвали, цоколі. Вони до війни коштували 20 000 дол. Зараз майже стільки. Нікуди падати))))
Масова "вторинка" в порівннянні з 2021 р. - просіла в ціні на 20-25%.
Їлітне житло - повинно впасти ще більше, але тут ніхто його не моніторить.
І це лише початок падіння.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:42
BIGor написав:
В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:43
BIGor написав: beee написав: beee написав:
смысл есть, согласен
а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.
Непременно. Налог платить буду обязательно.
И - я люблю квесты
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:45
vitaliian написав: beee написав:
На весну у многих - большие надежды
посевная?
В недвиге- своя посевная)
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