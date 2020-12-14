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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 09:59
beee написав:
На весну у многих - большие надежды
посевная?
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vitaliian
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:28
В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
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BIGor
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:37
beee написав: beee написав:
смысл есть, согласен
а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.
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BIGor
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:42
BIGor написав:
В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть
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vitaliian
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:43
BIGor написав: beee написав: beee написав:
смысл есть, согласен
а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается
Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.
Непременно. Налог платить буду обязательно.
И - я люблю квесты
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:45
vitaliian написав: beee написав:
На весну у многих - большие надежды
посевная?
В недвиге- своя посевная)
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beee
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Додано: Вів 10 січ, 2023 10:52
vitaliian написав: BIGor написав:
В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть
уточнюю: "За окружною Києва в Україні життя немає."
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BIGor
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:05
airmax78 написав:
В чем подвох? Недвига не пирожок с мясом котейки - она не должна "уходить мгновенно". Или это объявление из разряда: этот дом мы уже продали, но есть вот такой, за 400К евро, 80 кв.м и за окружной?
У Вас до сих пор стадия отрицания. Это вам не Киев. Интересные варианты продаются быстро, с учетом того, что все пользуются кредитными программами. Этот вариант я смотрел вживую, удалось пообщаться с собственниками. Продают, потому, что хотят купить дом больше. Покупатели уже оформили предварительный договор и внесли задаток и ждут бюрократическую процедуру банка, для оформления ипотеки. По словам собственника, было несколько просмотров и быстро нашелся покупатель. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это не самый интересный вариант, который я видел, но даже он вставляет вашу квиточку с точки зрения инвестиционной привлекательности.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:15
reus написав: airmax78 написав:
В чем подвох? Недвига не пирожок с мясом котейки - она не должна "уходить мгновенно". Или это объявление из разряда: этот дом мы уже продали, но есть вот такой, за 400К евро, 80 кв.м и за окружной?
У Вас до сих пор стадия отрицания. Это вам не Киев. Интересные варианты продаются быстро, с учетом того, что все пользуются кредитными программами. Этот вариант я смотрел вживую, удалось пообщаться с собственниками. Продают, потому, что хотят купить дом больше. Покупатели уже оформили предварительный договор и внесли задаток и ждут бюрократическую процедуру банка, для оформления ипотеки. По словам собственника, было несколько просмотров и быстро нашелся покупатель. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это не самый интересный вариант, который я видел, но даже он вставляет вашу квиточку с точки зрения инвестиционной привлекательности.
У меня стадия "продажа не на часі". Дублиннадабрать ящетаю.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:16
airmax78 написав:
Да понятно. Купить дешево, подержать, продать дорого. У всех тут такие задачи
.
Начиная примерно с 2006 года это верный рецепт как потерять деньги
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