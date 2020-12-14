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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10617106181061910620>
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 09:59

  beee написав:На весну у многих - большие надежды
посевная?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:28

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazh-odnokmnatno-kvartiri-32-9-m2-v-tsentr-vorzelya-IDQCbbR.html
Центр Ворзеля, піша доступність до приміського ШРТ (скорочено ПШРТ), 33 м2, 22Куе з меблями і ремонтом.

Цікаво побіля Кракова Бігор може знайти в подібну ціну?

Чого квітку продають так дешево, якщо Ворзель вже давно не в окупації? Ціни в ЄС замістом і в містах не відрізняються в десятки разів як в Українї де за окружною Києва життя нема.

Чому це "так дешево"?
Це, навіть, не вище собівартості.
Хоча тепер якщо взяти за 10куе голу коробку (таких цін нема в новобудовах, мінімум 14 куе із поставкою колись потім) і зробити ремонт, то десь 22куе і буде.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokmnatna-kvartira-bez-koms-super-tsna-IDPB6uS.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-42-kv-m-s-bolshoy-terrasoy-vozle-lesa-IDQr8CX.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1kkv-mansarda-napolnena-svetom-i-vozduhom-IDQdhj7.html


Я веду до того, що колишній аудитор із великої четвірки нарікав на "недоступний КРЖН", а тепер пише "так дешево".

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/termnoviy-prodazh-odnokmnatno-kvartiri-42m2-IDQu4n3.html

ось тут потрібно вже думати, чому "потребує капітального ремонту"

В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:37

  beee написав:
  beee написав:смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается

Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:42

  BIGor написав:В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?

Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:43

  BIGor написав:
  beee написав:
  beee написав:смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается

Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.

Непременно. Налог платить буду обязательно.
И - я люблю квесты
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:45

  vitaliian написав:
  beee написав:На весну у многих - большие надежды
посевная?

В недвиге- своя посевная)
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:52

  vitaliian написав:
  BIGor написав:В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?

Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть

уточнюю: "За окружною Києва в Україні життя немає."
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:05

  airmax78 написав:В чем подвох? Недвига не пирожок с мясом котейки - она не должна "уходить мгновенно". Или это объявление из разряда: этот дом мы уже продали, но есть вот такой, за 400К евро, 80 кв.м и за окружной?

У Вас до сих пор стадия отрицания. Это вам не Киев. Интересные варианты продаются быстро, с учетом того, что все пользуются кредитными программами. Этот вариант я смотрел вживую, удалось пообщаться с собственниками. Продают, потому, что хотят купить дом больше. Покупатели уже оформили предварительный договор и внесли задаток и ждут бюрократическую процедуру банка, для оформления ипотеки. По словам собственника, было несколько просмотров и быстро нашелся покупатель. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это не самый интересный вариант, который я видел, но даже он вставляет вашу квиточку с точки зрения инвестиционной привлекательности.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:15

  reus написав:
  airmax78 написав:В чем подвох? Недвига не пирожок с мясом котейки - она не должна "уходить мгновенно". Или это объявление из разряда: этот дом мы уже продали, но есть вот такой, за 400К евро, 80 кв.м и за окружной?

У Вас до сих пор стадия отрицания. Это вам не Киев. Интересные варианты продаются быстро, с учетом того, что все пользуются кредитными программами. Этот вариант я смотрел вживую, удалось пообщаться с собственниками. Продают, потому, что хотят купить дом больше. Покупатели уже оформили предварительный договор и внесли задаток и ждут бюрократическую процедуру банка, для оформления ипотеки. По словам собственника, было несколько просмотров и быстро нашелся покупатель. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это не самый интересный вариант, который я видел, но даже он вставляет вашу квиточку с точки зрения инвестиционной привлекательности.

У меня стадия "продажа не на часі". Дублиннадабрать ящетаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:16

  airmax78 написав:Да понятно. Купить дешево, подержать, продать дорого. У всех тут такие задачи.

Начиная примерно с 2006 года это верный рецепт как потерять деньги :mrgreen:
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