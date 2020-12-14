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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10617106181061910620
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:26

  барабашов написав:Если что то уходит мгновенно, то значит на этот кусочек сыра приходится слишком много ворон, и получается цена объекта ниже рынка или есть дефицит подобных обьектов(как то свечка к примеру на Крещатике, но не на 35ть,а на 12 этажей, если б её допустим построили). А раз рвут ипотечники, значит цены растут неадекватно возможностям покупателей и это может закончиться для многих плохо, когда то, что стоит на рынке полляма к примеру, будет требовать погашения долга сразу на 750-800тыс к примеру, а аннуитет вообще ляма достигнет.
Вы ж математику в ВУЗе как то учили, физику там, пределы/интегралы? И зачем в таком случае Дублин, эта жопа мира с населением Трои в стране которая держится на плаву за счёт производства товаров не массового потребления с высокой на моменте добавленной стоимостью,Ягуары и Роллс-Ройсы там не производят?

В моем понимании мгновенно, это не больше недели. На сколько я понял, то этот вариант ушел приблизительно за это время. Все более или менее интересные варианты уходят быстро. Цена рыночная, все продают через профессиональных риелторов. Вы хоть раз были в Дублине, чтобы разбрасываться словами "жопа мира"?
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:34

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?

Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть

Для тугодумів уточнюю: "За окружною Києва в Україні життя немає."

Може і є, але який комфорт і якість того життя? Очевидно, що ті кому не вистачило на Київ ( мова не про Конча-Заспи та Пуще-Водиці) звичайно будуть розповідати про свіже повітря, їжаків та пташок, а також постити вибіркові фото свіжепофарбованих дитячих ірпенських площадок і "модних" мопів. Щось доводити членам секти "райського життя" в прикиївських єпенях абсолютно безглузде заняття.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 10 січ, 2023 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:34

  airmax78 написав:У меня стадия "продажа не на часі". Дублиннадабрать ящетаю.
Я ищу не для себя, а для близких родственников, которые возможно собираются переезжать в Ирландию. Но вопрос еще окончательно не решен, поэтому я только изучаю рынок. Мне жить и работать в Киеве нравится, пока не собираюсь никуда переезжать.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:37

  airmax78 написав:Да понятно. Купить дешево, подержать, продать дорого. У всех тут такие задачи.

Теорія вона така, але на практиці виходить довго крутити носом, купувати декілька квіточок "остаточно", довго робити ремонт по феншую, на виході отримати космічний прайс, як в ландоні і втікти.
Прямо як класика про Рабіновича, не виграв в спортлото волгу, а програв в карти 25000 ре(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:45

  Первый написав: дивляться на Україну і чекають закінчення війни.

А Перший це звідки пише і бачить?
Невже з Барселони чи Мілана?
Повертайтесь, навіщо чекати? Тут православні герані і калібри чекають на впевнених в собі поціновувачів життя...
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:48

De Homyakoid?
Pishi latinitsey. Tupi rieltori tebe ne rozumiyit. I tse dobre!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:56

  Frant написав:De Homyakoid?
Pishi latinitsey. Tupi rieltori tebe ne rozumiyit. I tse dobre!


Trut moi povidomlenny postiyno.
Tak scho, viyna ide na spad, potribno snuruvatu kedu ?
Chu sche chekaemo ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:59

  BIGor написав:уточнюю: "За окружною Києва в Україні життя немає."

90+ % українців живуть за межами Києва.
тобто після війни замість відродження і відбудови - волки виють, вітер свище і несе "пєрєкатіполе" по всій Україні крім центра Києва? ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:22

vkstsk там бесполезно
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:24

  roberto dark написав:Щось доводити членам секти "райського життя" в прикиївських єпенях абсолютно безглузде заняття.
вы пишите про то где ни разу не были. Пишите про Израиль, про то как там весело жить в кибуцах, что даже работа львовским официантом теперь кому то кажется счастьем. Про издевательства русских евреев над украинцами.
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