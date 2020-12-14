Додано: Вів 10 січ, 2023 12:51

reus написав: барабашов написав: Если что то уходит мгновенно, то значит на этот кусочек сыра приходится слишком много ворон, и получается цена объекта ниже рынка или есть дефицит подобных обьектов(как то свечка к примеру на Крещатике, но не на 35ть,а на 12 этажей, если б её допустим построили). А раз рвут ипотечники, значит цены растут неадекватно возможностям покупателей и это может закончиться для многих плохо, когда то, что стоит на рынке полляма к примеру, будет требовать погашения долга сразу на 750-800тыс к примеру, а аннуитет вообще ляма достигнет.

Вы ж математику в ВУЗе как то учили, физику там, пределы/интегралы? И зачем в таком случае Дублин, эта жопа мира с населением Трои в стране которая держится на плаву за счёт производства товаров не массового потребления с высокой на моменте добавленной стоимостью,Ягуары и Роллс-Ройсы там не производят? Если что то уходит мгновенно, то значит на этот кусочек сыра приходится слишком много ворон, и получается цена объекта ниже рынка или есть дефицит подобных обьектов(как то свечка к примеру на Крещатике, но не на 35ть,а на 12 этажей, если б её допустим построили). А раз рвут ипотечники, значит цены растут неадекватно возможностям покупателей и это может закончиться для многих плохо, когда то, что стоит на рынке полляма к примеру, будет требовать погашения долга сразу на 750-800тыс к примеру, а аннуитет вообще ляма достигнет.Вы ж математику в ВУЗе как то учили, физику там, пределы/интегралы? И зачем в таком случае Дублин, эта жопа мира с населением Трои в стране которая держится на плаву за счёт производства товаров не массового потребления с высокой на моменте добавленной стоимостью,Ягуары и Роллс-Ройсы там не производят?

В моем понимании мгновенно, это не больше недели. На сколько я понял, то этот вариант ушел приблизительно за это время. Все более или менее интересные варианты уходят быстро. Цена рыночная, все продают через профессиональных риелторов. Вы хоть раз были в Дублине, чтобы разбрасываться словами "жопа мира"? В моем понимании мгновенно, это не больше недели. На сколько я понял, то этот вариант ушел приблизительно за это время. Все более или менее интересные варианты уходят быстро. Цена рыночная, все продают через профессиональных риелторов. Вы хоть раз были в Дублине, чтобы разбрасываться словами "жопа мира"?

Я вообще в нынешнем ЕС ни разу не былРодственник по линии жены был, после 14года решил всё свернуть у нас и там вискокурню с маетком купить и стать ирландским ковбоем или как там, короче Джэком Дэниэлсом одним словом. Море и пейзажи яд полный, страна село-селом. Жить можно, работать можно, зарабатывать тоже можно, но не впечатлила его.Дом тот за 300ку€ омно честно. В штатах бы прокатил, а там не катит. Но штаты то другая атмосфера и большинству техасца в душе не понять.Кстати этот родственник был в шоке на чём там в сёлах ездят, реально полно фордов и опелей с какими то чисто английскими марками типа Роббина времён съёмок первого Безумного Макса а то и старше и того же типажа, с карбюраторами и круглыми фарами. Наверно Лэнд Роверы(уазики от бритов) им не по карману даже б/у, так хорошо периферия там кисельные берега Атлантики окучивает. По сравнению с саксонской и баварской периферией они просто третий мир.