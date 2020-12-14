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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 11:26
барабашов написав:
Если что то уходит мгновенно, то значит на этот кусочек сыра приходится слишком много ворон, и получается цена объекта ниже рынка или есть дефицит подобных обьектов(как то свечка к примеру на Крещатике, но не на 35ть,а на 12 этажей, если б её допустим построили). А раз рвут ипотечники, значит цены растут неадекватно возможностям покупателей и это может закончиться для многих плохо, когда то, что стоит на рынке полляма к примеру, будет требовать погашения долга сразу на 750-800тыс к примеру, а аннуитет вообще ляма достигнет.
Вы ж математику в ВУЗе как то учили, физику там, пределы/интегралы? И зачем в таком случае Дублин, эта жопа мира с населением Трои в стране которая держится на плаву за счёт производства товаров не массового потребления с высокой на моменте добавленной стоимостью,Ягуары и Роллс-Ройсы там не производят?
В моем понимании мгновенно, это не больше недели. На сколько я понял, то этот вариант ушел приблизительно за это время. Все более или менее интересные варианты уходят быстро. Цена рыночная, все продают через профессиональных риелторов. Вы хоть раз были в Дублине, чтобы разбрасываться словами "жопа мира"?
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:34
BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав:
В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть
Для тугодумів уточнюю: "За окружною Києва в Україні життя немає."
Може і є, але який комфорт і якість того життя? Очевидно, що ті кому не вистачило на Київ ( мова не про Конча-Заспи та Пуще-Водиці) звичайно будуть розповідати про свіже повітря, їжаків та пташок, а також постити вибіркові фото свіжепофарбованих дитячих ірпенських площадок і "модних" мопів. Щось доводити членам секти "райського життя" в прикиївських єпенях абсолютно безглузде заняття.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Вів 10 січ, 2023 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:34
airmax78 написав:
У меня стадия "продажа не на часі". Дублиннадабрать ящетаю.
Я ищу не для себя, а для близких родственников, которые возможно собираются переезжать в Ирландию. Но вопрос еще окончательно не решен, поэтому я только изучаю рынок. Мне жить и работать в Киеве нравится, пока не собираюсь никуда переезжать.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 11:59
BIGor написав:
уточнюю: "За окружною Києва в Україні життя немає."
90+ % українців живуть за межами Києва.
тобто після війни замість відродження і відбудови - волки виють, вітер свище і несе "пєрєкатіполе" по всій Україні крім центра Києва? ))
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Додано: Вів 10 січ, 2023 12:22
vkstsk там бесполезно
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Додано: Вів 10 січ, 2023 12:51
reus написав: барабашов написав:
Если что то уходит мгновенно, то значит на этот кусочек сыра приходится слишком много ворон, и получается цена объекта ниже рынка или есть дефицит подобных обьектов(как то свечка к примеру на Крещатике, но не на 35ть,а на 12 этажей, если б её допустим построили). А раз рвут ипотечники, значит цены растут неадекватно возможностям покупателей и это может закончиться для многих плохо, когда то, что стоит на рынке полляма к примеру, будет требовать погашения долга сразу на 750-800тыс к примеру, а аннуитет вообще ляма достигнет.
Вы ж математику в ВУЗе как то учили, физику там, пределы/интегралы? И зачем в таком случае Дублин, эта жопа мира с населением Трои в стране которая держится на плаву за счёт производства товаров не массового потребления с высокой на моменте добавленной стоимостью,Ягуары и Роллс-Ройсы там не производят?
В моем понимании мгновенно, это не больше недели. На сколько я понял, то этот вариант ушел приблизительно за это время. Все более или менее интересные варианты уходят быстро. Цена рыночная, все продают через профессиональных риелторов. Вы хоть раз были в Дублине, чтобы разбрасываться словами "жопа мира"?
Я вообще в нынешнем ЕС ни разу не был
Родственник по линии жены был, после 14года решил всё свернуть у нас и там вискокурню с маетком купить и стать ирландским ковбоем или как там, короче Джэком Дэниэлсом одним словом. Море и пейзажи яд полный, страна село-селом. Жить можно, работать можно, зарабатывать тоже можно, но не впечатлила его.
Дом тот за 300ку€ омно честно. В штатах бы прокатил, а там не катит. Но штаты то другая атмосфера и большинству техасца в душе не понять.
Кстати этот родственник был в шоке на чём там в сёлах ездят, реально полно фордов и опелей с какими то чисто английскими марками типа Роббина времён съёмок первого Безумного Макса а то и старше и того же типажа, с карбюраторами и круглыми фарами. Наверно Лэнд Роверы(уазики от бритов) им не по карману даже б/у, так хорошо периферия там кисельные берега Атлантики окучивает. По сравнению с саксонской и баварской периферией они просто третий мир.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 13:50
барабашов написав:
Кстати этот родственник был в шоке на чём там в сёлах ездят, реально полно фордов и опелей с какими то чисто английскими марками типа Роббина времён съёмок первого Безумного Макса а то и старше и того же типажа, с карбюраторами и круглыми фарами. Наверно Лэнд Роверы(уазики от бритов) им не по карману даже б/у, так хорошо периферия там кисельные берега Атлантики окучивает. По сравнению с саксонской и баварской периферией они просто третий мир.
Смотрите зависимость налогов от возраста авто.
И растаможку смотрите.
Не думаю что пригнать судно с битками из Америки в Одессу было сложнее, чем в Дублин.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:01
airmax78 написав:Квітка має собівартість,
має вартість за методом потенційної доходності та має вартість розраховану за аналогами продаж. Всі ці три вартості сходяться в одній точці: 350К ойро. Квітка не може бути продана дешевше.
Нет у нее себестоимости, есть просто N-ная сумма потраченных денег, которая никак не должна быть связана с ценой продажи.
Только спрос показывает истинную цену любого жилья не от застройщика. Это просто деньги Вам не нужны. Пока что не нужны. Поэтому "пусть не продается за 350, чем не продается за 250". Результат тот же, но на 100тыс богаче чувствуешь себя.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:11
UA написав: барабашов написав:
Кстати этот родственник был в шоке на чём там в сёлах ездят, реально полно фордов и опелей с какими то чисто английскими марками типа Роббина времён съёмок первого Безумного Макса а то и старше и того же типажа, с карбюраторами и круглыми фарами. Наверно Лэнд Роверы(уазики от бритов) им не по карману даже б/у, так хорошо периферия там кисельные берега Атлантики окучивает. По сравнению с саксонской и баварской периферией они просто третий мир.
Смотрите зависимость налогов от возраста авто.
И растаможку смотрите.
Не думаю что пригнать судно с битками из Америки в Одессу было сложнее, чем в Дублин.
Дык тот древний Форд ещё столько же будет ездить в отличие от поделок современного автопрома с капиталкой движка, иногда, после 50-60 тык. Я сейчас движок Аккорда 99 гв, 370 тык капиталю.Жрал 1л масла на 1000км, я бы и дальше ездил, но от старости, заводская ещё, помпа развалилась, порвала пару зубов на ремне. Клапана стуканули, но погнуло один и то символически.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:19
quote="5528042:BIGor"
В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?
====
Від Ворзеля 30 хв. ПШРТ (приміського ШРТ) до ШРТ тіпа метро ст.Святошин.
Більша частина Києва смокче чупа чупс в маршрутках.
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