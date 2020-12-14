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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10618106191062010621
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:20

  BIGor написав:
  beee написав:
  beee написав:смысл есть, согласен

а вот с рентабельностью польской недвиги - посмотрим. с инфляцией 20%, моё инвестирование - сомнительно.
после сдачи квартир в марте у ronson я ожидаю ріст 10%.
конкретный минус - это невозможность продажи в течение года. внесение в реестр - хуже нашего ушедшего БТИ. придётся годик сдавать в аренду.
обязательно отпишусь, сравнивая с ожиданиями сегодняшнего поста.
ну и деньги взад возвращать, то ещё приключение намечается

Как считал рентабельность? Злотых вложил - злотых получил? Что в долларе? Ну и инфляция в Польше около 16,6%, но если считаешь в долларах - какой смысл пенять на инфляцию в Польше вообще?
Рост после сдачи - символический. Сейчас недвига в долларах вообще застопорилась. Как сдалось в аренду - расскажешь, походу еще тот квест, так как тут все легально нужно делать.

8% податок тіпа ришалт (можна сказати єдиний), і усьо, можна і на ліньовий 19%, і списувати затрати на нерухомість, зменшуючи базу оподаткування, не всі, але багато
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Від Ворзеля 30 хв. ПШРТ (приміського ШРТ) до ШРТ тіпа метро ст.Святошин.
Більша частина Києва смокче чупа чупс в маршрутках.

Хоч з Борщаги, хоч з Трої до метро не довше добиратися. Про яку більшу частину Києва мова?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:24

  vitaliian написав:
  BIGor написав:В тебе пагано з географією, іпеня Ворзеля це не Київ. За окружною Києва життя немає, а до тебе було питання, якщо так вигідно, то чому продають?

Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть

ми ж не знаємо де поселився колишній аудитор, може на якій там міжвоєнній кам"єниці зі стояком сральніків між поверхами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:30

  roberto dark написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть

Для тугодумів уточнюю: "За окружною Києва в Україні життя немає."

Може і є, але який комфорт і якість того життя? Очевидно, що ті кому не вистачило на Київ ( мова не про Конча-Заспи та Пуще-Водиці) звичайно будуть розповідати про свіже повітря, їжаків та пташок, а також постити вибіркові фото свіжепофарбованих дитячих ірпенських площадок і "модних" мопів. Щось доводити членам секти "райського життя" в прикиївських єпенях абсолютно безглузде заняття.

ті кому не вистачало на Київ зараз розказують як класно в Кракові, яке чисте там повітря, і яка доступна іпотека

ще є кадри, яким Дублін не дупа світу, а топ 10, і ціна ростиме в космос, і через рік перепродати, шкода що не по переуступці
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:35

  Faceless написав:
flyman написав:Від Ворзеля 30 хв. ПШРТ (приміського ШРТ) до ШРТ тіпа метро ст.Святошин.
Більша частина Києва смокче чупа чупс в маршрутках.

Хоч з Борщаги, хоч з Трої до метро не довше добиратися. Про яку більшу частину Києва мова?

та яка не Київ Фейслеса

з.і.
В мене колись колєга, в часи коли знімав кіманту з хлодильником на ПОХу, добирався із своєї прєлєсці на Борщізі на ПОХ біля двох годин в один бік. Мені ж пішки пройтися одну станцію метро було 20 хв.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 січ, 2023 14:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:37

  барабашов написав:По сравнению с саксонской и баварской периферией они просто третий мир.

Наверное, трудно спорить с тем, что жить в богатой стране лучше, чем в бедной. По данным за 2019 год, основной показатель экономического развития - ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - составил:

в Великобритании - 48,8 тыс. долларов,

в Ирландии - 92,5 тыс. долларов.

Таким образом, по производству валового продукта на человека Ирландия опережает Великобританию на 89.3%.
https://terravisor.com/states/life/compare/uk_ireland
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:39

  reus написав:
  барабашов написав:По сравнению с саксонской и баварской периферией они просто третий мир.

Наверное, трудно спорить с тем, что жить в богатой стране лучше, чем в бедной. По данным за 2019 год, основной показатель экономического развития - ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - составил:

в Великобритании - 48,8 тыс. долларов,

в Ирландии - 92,5 тыс. долларов.

Таким образом, по производству валового продукта на человека Ирландия опережает Великобританию на 89.3%.
https://terravisor.com/states/life/compare/uk_ireland

тільки дохід там, що іде у так зване ВВП, формуєтьс значно в глобальних корпораціях і МААНГах, які там мають оподаткування як в офшорі, але довго так не буде

ще можна Кіпр і Панаму тоді в топ десять по мальованому ВВП на ніс
flyman
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  #<1 ... 10618106191062010621
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