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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1061910620106211062210623>
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Від Ворзеля 30 хв. ПШРТ (приміського ШРТ) до ШРТ тіпа метро ст.Святошин.
Більша частина Києва смокче чупа чупс в маршрутках.

Хоч з Борщаги, хоч з Трої до метро не довше добиратися. Про яку більшу частину Києва мова?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:30

  roberto dark написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:Краков тоже не Киев и даже не пригород. Но блд там почему-то жизнь есть

Для тугодумів уточнюю: "За окружною Києва в Україні життя немає."

Може і є, але який комфорт і якість того життя? Очевидно, що ті кому не вистачило на Київ ( мова не про Конча-Заспи та Пуще-Водиці) звичайно будуть розповідати про свіже повітря, їжаків та пташок, а також постити вибіркові фото свіжепофарбованих дитячих ірпенських площадок і "модних" мопів. Щось доводити членам секти "райського життя" в прикиївських єпенях абсолютно безглузде заняття.

ті кому не вистачало на Київ зараз розказують як класно в Кракові, яке чисте там повітря, і яка доступна іпотека

ще є кадри, яким Дублін не дупа світу, а топ 10, і ціна ростиме в космос, і через рік перепродати, шкода що не по переуступці
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:35

  Faceless написав:
flyman написав:Від Ворзеля 30 хв. ПШРТ (приміського ШРТ) до ШРТ тіпа метро ст.Святошин.
Більша частина Києва смокче чупа чупс в маршрутках.

Хоч з Борщаги, хоч з Трої до метро не довше добиратися. Про яку більшу частину Києва мова?

та яка не Київ Фейслеса

з.і.
В мене колись колєга, в часи коли знімав кіманту з хлодильником на ПОХу, добирався із своєї прєлєсці на Борщізі на ПОХ біля двох годин в один бік. Мені ж пішки пройтися одну станцію метро було 20 хв.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 січ, 2023 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:37

  барабашов написав:По сравнению с саксонской и баварской периферией они просто третий мир.

Наверное, трудно спорить с тем, что жить в богатой стране лучше, чем в бедной. По данным за 2019 год, основной показатель экономического развития - ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - составил:

в Великобритании - 48,8 тыс. долларов,

в Ирландии - 92,5 тыс. долларов.

Таким образом, по производству валового продукта на человека Ирландия опережает Великобританию на 89.3%.
https://terravisor.com/states/life/compare/uk_ireland
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:39

  reus написав:
  барабашов написав:По сравнению с саксонской и баварской периферией они просто третий мир.

Наверное, трудно спорить с тем, что жить в богатой стране лучше, чем в бедной. По данным за 2019 год, основной показатель экономического развития - ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - составил:

в Великобритании - 48,8 тыс. долларов,

в Ирландии - 92,5 тыс. долларов.

Таким образом, по производству валового продукта на человека Ирландия опережает Великобританию на 89.3%.
https://terravisor.com/states/life/compare/uk_ireland

тільки дохід там, що іде у так зване ВВП, формуєтьс значно в глобальних корпораціях і МААНГах, які там мають оподаткування як в офшорі, але довго так не буде

ще можна Кіпр і Панаму тоді в топ десять по мальованому ВВП на ніс
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:В мене колись колєга, в часи коли знімав кіманту з хлодильником на ПОХу, добирався із своєї прєлєсці на Борщізі на ПОХ біля двох годин в один бік.

Пам'ятаю подібні історії у колег, але то було більше 10 років тому.
Зараз це хіба якісь зовсім віддалені закутки Борщаги, чи Вєніка, навіть з Трої трамваї/маршрутки/автобуси до метро довезуть швидше. То де це по вашому більша частина Києва, десь на задворках Борщаги чи на Красному Хуторі? Всі найбільші житлові масиви матимуть кращий ком'ют за Ворзель, навіть Троєщина. До того ж, Ворзєль - щось типу колишнього містечка баз відпочинку, там ж ні біса взагалі немає, якщо вже дивитися передмістя, то щось, куди хоч трохи добралася цивілізація, як Ірпінь, Вишгород, Софборщага, Вишневе чи хоча б Крюківщина.
Мало того, про 30 хв до метро з Ворзеля - насправді брехня, бо це хіба якщо прийти точно на час відправлення електрички і жити біля самої станції. Але досить глянути той розклад, щоб зрозуміти, як "зручно" що посеред дня вони взагалі не ходять, лише короткий період вранці та ввечері між потягами більше менш прийтятний промідок, в інший час - від півгодини до години. І це ще не враховано час, за який треба до тої станції добратися, в місті, де ГТ як такий відсутній. Додайте ще півгодини.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:32

  Faceless написав:
  flyman написав:В мене колись колєга, в часи коли знімав кіманту з хлодильником на ПОХу, добирався із своєї прєлєсці на Борщізі на ПОХ біля двох годин в один бік.

Пам'ятаю подібні історії у колег, але то було більше 10 років тому.
Зараз це хіба якісь зовсім віддалені закутки Борщаги, чи Вєніка, навіть з Трої трамваї/маршрутки/автобуси до метро довезуть швидше. То де це по вашому більша частина Києва, десь на задворках Борщаги чи на Красному Хуторі? Всі найбільші житлові масиви матимуть кращий ком'ют за Ворзель, навіть Троєщина. До того ж, Ворзєль - щось типу колишнього містечка баз відпочинку, там ж ні біса взагалі немає, якщо вже дивитися передмістя, то щось, куди хоч трохи добралася цивілізація, як Ірпінь, Вишгород, Софборщага, Вишневе чи хоча б Крюківщина.
Мало того, про 30 хв до метро з Ворзеля - насправді брехня, бо це хіба якщо прийти точно на час відправлення електрички і жити біля самої станції. Але досить глянути той розклад, щоб зрозуміти, як "зручно" що посеред дня вони взагалі не ходять, лише короткий період вранці та ввечері між потягами більше менш прийтятний промідок, в інший час - від півгодини до години. І це ще не враховано час, за який треба до тої станції добратися, в місті, де ГТ як такий відсутній. Додайте ще півгодини.

Це дуже добре, що ви такої ж думки... бо як перебереться Київ Фейслеса у Ворзель, то ціни там будуть як Дубліні/Кракові, а я ще не закупився на ВРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:38

  Faceless написав:
  flyman написав:В мене колись колєга, в часи коли знімав кіманту з хлодильником на ПОХу, добирався із своєї прєлєсці на Борщізі на ПОХ біля двох годин в один бік.

Пам'ятаю подібні історії у колег, але то було більше 10 років тому.
Зараз це хіба якісь зовсім віддалені закутки Борщаги, чи Вєніка, навіть з Трої трамваї/маршрутки/автобуси до метро довезуть швидше. То де це по вашому більша частина Києва, десь на задворках Борщаги чи на Красному Хуторі? Всі найбільші житлові масиви матимуть кращий ком'ют за Ворзель, навіть Троєщина. До того ж, Ворзєль - щось типу колишнього містечка баз відпочинку, там ж ні біса взагалі немає, якщо вже дивитися передмістя, то щось, куди хоч трохи добралася цивілізація, як Ірпінь, Вишгород, Софборщага, Вишневе чи хоча б Крюківщина.
Мало того, про 30 хв до метро з Ворзеля - насправді брехня, бо це хіба якщо прийти точно на час відправлення електрички і жити біля самої станції. Але досить глянути той розклад, щоб зрозуміти, як "зручно" що посеред дня вони взагалі не ходять, лише короткий період вранці та ввечері між потягами більше менш прийтятний промідок, в інший час - від півгодини до години. І це ще не враховано час, за який треба до тої станції добратися, в місті, де ГТ як такий відсутній. Додайте ще півгодини.

"Кожна жаба хвалить своє болото".
Дехто хвалить Ірпінь, дехто - бучанський цоколь. Типа, це майже Київ, 5 хв на електросамокаті)))
Насправді все це Єпеня. Тому й ціна м2 в пригороді суттєво нижча, ніж в Києві
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:38

  Faceless написав:Мало того, про 30 хв до метро з Ворзеля - насправді брехня, бо це хіба якщо прийти точно на час відправлення електрички і жити біля самої станції
ЖК ворзель парк 200 метров от станции. Но да кроме единственной Форы и ресторана шкипер в ворзеле ничего нет. И много заброшек. Шрт не надёжный транспорт. Электрички опаздывают иногда их вообще отменяют.

Когда то давно задержался на корпоративе, был под градусом, за руль
в таких состояниях не сажусь , решил прокатится на электричке, а её отменили. Что то 10 вечера было. Короче та электричка была последняя.

В пригород можно забираться, но недалеко, чтобы от метро если что на такси или самокате добраться быстро и с комфортом.
  Bolt написав:Дык тот древний Форд ещё столько же будет ездить в отличие от поделок современного автопрома с капиталкой движка
на новые спринтера с ДВС ом464 ставят пихло от старых ом602 за 5куе, целый бизнес! https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zame ... zmAC0.html

На мою машину есть тоже варианты снять всю электронику с ТНВД переделать на механику, какими то костылями на пару куе. Говорят после этого машина ездит вечно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 січ, 2023 17:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:49

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Мало того, про 30 хв до метро з Ворзеля - насправді брехня, бо це хіба якщо прийти точно на час відправлення електрички і жити біля самої станції
ЖК ворзель парк 200 метров от станции. Но да кроме единственной Форы и ресторана шкипер в ворзеле ничего нет. И много заброшек. Шрт не надёжный транспорт. Электрички опаздывают иногда их вообще отменяют.

Когда то давно задержался на корпоративе, был под градусом, за руль
в таких состояниях не сажусь , решил прокатится на электричке, а её отменили. Что то 10 вечера было. Короче та электричка была последняя.

В пригород можно забираться, но недалеко, чтобы от метро если что на такси или самокате добраться быстро и с комфортом.

Останній корпоратив пам"ятаю ще до старшної короночумки.
З того часу працюю віддалено.

Аби було е.е. (наразі наловчився деякий час і при відключеннях), та інтернет (як резервний канал - мобільний інтеренет при відключення провідного провайдера).

Тобто можна місяцями жити та працювати з хати в селі (аби ще магазин був поруч) і забути про Київ.

У Ворзелі Фора під боком, і чудово.
flyman
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