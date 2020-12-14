Додано: Вів 10 січ, 2023 15:01

flyman написав: В мене колись колєга, в часи коли знімав кіманту з хлодильником на ПОХу, добирався із своєї прєлєсці на Борщізі на ПОХ біля двох годин в один бік. В мене колись колєга, в часи коли знімав кіманту з хлодильником на ПОХу, добирався із своєї прєлєсці на Борщізі на ПОХ біля двох годин в один бік.

Пам'ятаю подібні історії у колег, але то було більше 10 років тому.Зараз це хіба якісь зовсім віддалені закутки Борщаги, чи Вєніка, навіть з Трої трамваї/маршрутки/автобуси до метро довезуть швидше. То де це по вашому більша частина Києва, десь на задворках Борщаги чи на Красному Хуторі? Всі найбільші житлові масиви матимуть кращий ком'ют за Ворзель, навіть Троєщина. До того ж, Ворзєль - щось типу колишнього містечка баз відпочинку, там ж ні біса взагалі немає, якщо вже дивитися передмістя, то щось, куди хоч трохи добралася цивілізація, як Ірпінь, Вишгород, Софборщага, Вишневе чи хоча б Крюківщина.Мало того, про 30 хв до метро з Ворзеля - насправді брехня, бо це хіба якщо прийти точно на час відправлення електрички і жити біля самої станції. Але досить глянути той розклад, щоб зрозуміти, як "зручно" що посеред дня вони взагалі не ходять, лише короткий період вранці та ввечері між потягами більше менш прийтятний промідок, в інший час - від півгодини до години. І це ще не враховано час, за який треба до тої станції добратися, в місті, де ГТ як такий відсутній. Додайте ще півгодини.