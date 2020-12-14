Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вести про падение модных мопов в Одессе. С начала войны (-)13% в доллярах. Як вважаєте, стрімкий домкрат попереду?
В Одессе настроили не меньше, чем в Киеве (если взять м2 на душу населения) при том что население Одессы менее платежеспособно и понаехи там только из Коблево, Болграда, Измаила и Котовска. Одесса это действительно то место где все может рухнуть. Покупали ради моря, а кому оно сейчас надо?
airmax78 написав:Вести про падение модных мопов в Одессе. С начала войны (-)13% в доллярах. Як вважаєте, стрімкий домкрат попереду?
В Одессе настроили не меньше, чем в Киеве (если взять м2 на душу населения) при том что население Одессы менее платежеспособно и понаехи там только из Коблево, Болграда, Измаила и Котовска. Одесса это действительно то место где все может рухнуть. Покупали ради моря, а кому оно сейчас надо?
Хуже того, утекло огромное число народа. Включая моего арендодателя с семьей, и большинство моих знакомыз. И -13% в моменте. PS Кадор ушел в отказ. Не знаю: навсегда ли уже или только на время войны.
airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента) Стадія "Полноє отріцаніє"(с)