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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10620106211062210623>
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:55

  flyman написав:У Ворзелі Фора під боком, і чудово
из того что я ем, в форе присутствует только молочка и сыры. Где жители Ворзеля еду берут я хз. Наверное в лесу ловят, там вроде лоси есть, говядина с черносливом.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:У Ворзелі Фора під боком, і чудово
из того что я ем, в форе присутствует только молочка и сыры. Где жители Ворзеля еду берут я хз. Наверное в лесу ловят, там вроде лоси есть, говядина с черносливом.

Є ще булочки "Малятко"
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:18

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:У Ворзелі Фора під боком, і чудово
из того что я ем, в форе присутствует только молочка и сыры. Где жители Ворзеля еду берут я хз. Наверное в лесу ловят, там вроде лоси есть, говядина с черносливом.

Є ще булочки "Малятко"

И детские смеси "Малютка".
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вести про падение модных мопов в Одессе. С начала войны (-)13% в доллярах. Як вважаєте, стрімкий домкрат попереду?
PS Якось не вражає покищо. Стадія "Отріцаніє"(с).
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:45

  airmax78 написав:Вести про падение модных мопов в Одессе. С начала войны (-)13% в доллярах. Як вважаєте, стрімкий домкрат попереду?

В Одессе настроили не меньше, чем в Киеве (если взять м2 на душу населения) при том что население Одессы менее платежеспособно и понаехи там только из Коблево, Болграда, Измаила и Котовска. Одесса это действительно то место где все может рухнуть. Покупали ради моря, а кому оно сейчас надо?
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:51

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Вести про падение модных мопов в Одессе. С начала войны (-)13% в доллярах. Як вважаєте, стрімкий домкрат попереду?

В Одессе настроили не меньше, чем в Киеве (если взять м2 на душу населения) при том что население Одессы менее платежеспособно и понаехи там только из Коблево, Болграда, Измаила и Котовска. Одесса это действительно то место где все может рухнуть. Покупали ради моря, а кому оно сейчас надо?

Хуже того, утекло огромное число народа. Включая моего арендодателя с семьей, и большинство моих знакомыз. И -13% в моменте.
PS Кадор ушел в отказ. Не знаю: навсегда ли уже или только на время войны.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:01

  airmax78 написав:Хуже того, утекло огромное число народа
. Труханов что то придумает, кому то ж надо летом лежаки по 100 грн в час арендовать на пляжах. Аренда аркадийского дворца к лежакам в подарок и люди вернутся.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента)
Стадія "Полноє отріцаніє"(с)
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:07

  airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента)

  airmax78 написав:Хуже того, утекло огромное число народа
получается не со всех этажей отъехали. Оставшиеся просто притаились.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:18

  airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента)
Стадія "Полноє отріцаніє"(с)

По якому курсу рахуєте долар? НБУ чи реальний?
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