Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента) Стадія "Полноє отріцаніє"(с)
По якому курсу рахуєте долар? НБУ чи реальний?
Застройщик считает по рыночному и цену называет в доллярах.
vitaliian написав: Труханов что то придумает, кому то ж надо летом лежаки по 100 грн в час арендовать на пляжах. Аренда аркадийского дворца к лежакам в подарок и люди вернутся.
Труханов тебе запросить в Одесу, а ти Труханова - у Ворзель, на Міжгалактичний шахматний турнір. Може, впариш йому парочку квартир в Бородянці? Там хороші дачі були до війни, біля Варшавської траси.
не был там ни разу, но если ты говоришь значит знаешь.
Frant написав:Головне, щоб не переплутали з тупим ірпіньським рилом
до статуса тупого рыла тебе не хватает ещё одной научной степени. Когда увидишь Наполеона, попроси, он нарисует.
Твої намагання впарити комусь квартири в ірпіньських 20-поверхових "неохрущах" - викликають лише сміх. Ринок ірпіньських новобудів - фсьо, закотився. Таблетки не забудь прийняти, щоб не марити Наполеоном.