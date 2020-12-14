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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10620106211062210623
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:31

  kyk написав:
  airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента)
Стадія "Полноє отріцаніє"(с)

По якому курсу рахуєте долар? НБУ чи реальний?

Застройщик считает по рыночному и цену называет в доллярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:43

  Frant написав:Ти ж писав раніше, що в тому лісі є лише їжаки, зайці і білки
то было про лес возле оранжа! Чую дзвін, не знаю де він.

В Ворзеле Киевской области автомобиль сбил лося (фото)
https://m.kievvlast.com.ua/news/v-vorze ... losya-foto

Ты там тоже не бегай, а то перепутают с лосем и...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:16

  vitaliian написав:
  Frant написав:Ти ж писав раніше, що в тому лісі є лише їжаки, зайці і білки
то было про лес возле оранжа! Чую дзвін, не знаю де він.

В Ворзеле Киевской области автомобиль сбил лося (фото)
https://m.kievvlast.com.ua/news/v-vorze ... losya-foto

Ты там тоже не бегай, а то перепутают с лосем и...

Головне, щоб не переплутали з тупим ірпіньським рилом
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:22

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Хуже того, утекло огромное число народа
. Труханов что то придумает, кому то ж надо летом лежаки по 100 грн в час арендовать на пляжах. Аренда аркадийского дворца к лежакам в подарок и люди вернутся.

Труханов тебе запросить в Одесу, а ти Труханова - у Ворзель, на Міжгалактичний шахматний турнір. Може, впариш йому парочку квартир в Бородянці? Там хороші дачі були до війни, біля Варшавської траси.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:28

  airmax78 написав:Якось не вражає покищо. Стадія "Отріцаніє"(с).

Я Вам рекомендую підняти цінник на вашу квіточку. Все одно ніхто не купує, а ви отримаєте позитивні емоції.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:36

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Хуже того, утекло огромное число народа
. Труханов что то придумает, кому то ж надо летом лежаки по 100 грн в час арендовать на пляжах. Аренда аркадийского дворца к лежакам в подарок и люди вернутся.

Труханов тебе запросить в Одесу, а ти Труханова - у Ворзель, на Міжгалактичний шахматний турнір. Може, впариш йому парочку квартир в Бородянці? Там хороші дачі були до війни, біля Варшавської траси.
не был там ни разу, но если ты говоришь значит знаешь.
  Frant написав:Головне, щоб не переплутали з тупим ірпіньським рилом
до статуса тупого рыла тебе не хватает ещё одной научной степени. Когда увидишь Наполеона, попроси, он нарисует.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:58

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав: Труханов что то придумает, кому то ж надо летом лежаки по 100 грн в час арендовать на пляжах. Аренда аркадийского дворца к лежакам в подарок и люди вернутся.

Труханов тебе запросить в Одесу, а ти Труханова - у Ворзель, на Міжгалактичний шахматний турнір. Може, впариш йому парочку квартир в Бородянці? Там хороші дачі були до війни, біля Варшавської траси.
не был там ни разу, но если ты говоришь значит знаешь.
  Frant написав:Головне, щоб не переплутали з тупим ірпіньським рилом
до статуса тупого рыла тебе не хватает ещё одной научной степени. Когда увидишь Наполеона, попроси, он нарисует.

Твої намагання впарити комусь квартири в ірпіньських 20-поверхових "неохрущах" - викликають лише сміх. Ринок ірпіньських новобудів - фсьо, закотився. Таблетки не забудь прийняти, щоб не марити Наполеоном.
Frant
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  #<1 ... 10620106211062210623
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