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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 18:31
kyk написав: airmax78 написав:
Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента)
Стадія "Полноє отріцаніє"(с)
По якому курсу рахуєте долар? НБУ чи реальний?
Застройщик считает по рыночному и цену называет в доллярах.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 19:28
airmax78 написав:
Якось не вражає покищо. Стадія "Отріцаніє"(с).
Я Вам рекомендую підняти цінник на вашу квіточку. Все одно ніхто не купує, а ви отримаєте позитивні емоції.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 21:06
vitaliian написав: rjkz написав:
Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.
То о чем я вам писал вот здесь
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.
vitaliian написав:
В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут.
Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая?
Кто в ней будет жить?
Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать?
Давайте, смелее, побольше фантазии.
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