Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента) Стадія "Полноє отріцаніє"(с)
По якому курсу рахуєте долар? НБУ чи реальний?
Застройщик считает по рыночному и цену называет в доллярах.
rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.
То о чем я вам писал вот здесь
vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.
Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут. Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая? Кто в ней будет жить? Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать? Давайте, смелее, побольше фантазии.
airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента) Стадія "Полноє отріцаніє"(с)
rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.
То о чем я вам писал вот здесь
vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.
Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут. Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая? Кто в ней будет жить? Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать? Давайте, смелее, побольше фантазии.
Нездоровими фантазіями тієї особи - засипані всі форуми. ))) Ірпіньські білки з їжаками, 20-поверхові єпенятники, колготи з синтетичними шубами - абищо, крім київської нерухомості!
Ось, свіжий приклад:
vitaliian написав:из того что я ем, в форе присутствует только молочка и сыры. Где жители Ворзеля еду берут я хз. Наверное в лесу ловят, там вроде лоси есть, говядина с черносливом.