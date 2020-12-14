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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10620106211062210623
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:31

  kyk написав:
  airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента)
Стадія "Полноє отріцаніє"(с)

По якому курсу рахуєте долар? НБУ чи реальний?

Застройщик считает по рыночному и цену называет в доллярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:28

  airmax78 написав:Якось не вражає покищо. Стадія "Отріцаніє"(с).

Я Вам рекомендую підняти цінник на вашу квіточку. Все одно ніхто не купує, а ви отримаєте позитивні емоції.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 21:06

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.

То о чем я вам писал вот здесь
  vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.


Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут.
Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая?
Кто в ней будет жить?
Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать?
Давайте, смелее, побольше фантазии.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 21:57

  kyk написав:
  airmax78 написав:Ребят, сорян. Я сравнил цены на квартиры на сильно разных этажах. На одном этаже падение в моменте, по сравнению с 17.02.2022... -2,3% (две целых, три десятых процента)
Стадія "Полноє отріцаніє"(с)

По якому курсу рахуєте долар? НБУ чи реальний?

конвертаційний
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:36

  vitaliian написав:
  beee написав:На весну у многих - большие надежды
посевная?

Наступ рашистів з бульбостану. А він наближається.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:46

  Кочевник написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:На весну у многих - большие надежды
посевная?

Наступ рашистів з бульбостану. А він наближається.

Питання: коли і кудою підуть на Крулевець
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:56

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.

То о чем я вам писал вот здесь
  vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.


Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут.
Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая?
Кто в ней будет жить?
Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать?
Давайте, смелее, побольше фантазии.

Нездоровими фантазіями тієї особи - засипані всі форуми. ))) Ірпіньські білки з їжаками, 20-поверхові єпенятники, колготи з синтетичними шубами - абищо, крім київської нерухомості!

Ось, свіжий приклад:
  vitaliian написав:из того что я ем, в форе присутствует только молочка и сыры. Где жители Ворзеля еду берут я хз. Наверное в лесу ловят, там вроде лоси есть, говядина с черносливом.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:06

Ціни єпенятників-новобудів - посипались, як минулорічне листя!

Свіже повітря з їжаками за 15 км від Києва - вже нецікаво пересічному!

Ворзель, новобуд, 45 м2 за 23 000!
Шара! Налітай з завтра буде ще дешевше!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ochen- ... f_rescored
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