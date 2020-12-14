Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.
То о чем я вам писал вот здесь
vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.
Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут. Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая? Кто в ней будет жить? Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать? Давайте, смелее, побольше фантазии.
Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?
Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.