Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.
То о чем я вам писал вот здесь
vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.
Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут. Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая? Кто в ней будет жить? Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать? Давайте, смелее, побольше фантазии.
Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?
Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.
airmax78 написав:Якось не вражає покищо. Стадія "Отріцаніє"(с).
Я Вам рекомендую підняти цінник на вашу квіточку. Все одно ніхто не купує, а ви отримаєте позитивні емоції.
Я ж не продаю. Ви вмовляли продати, але виявилось що у Вас грошей тільки на Варшавський. А у вільний продаж квітка не поступала.
Я ж не пропоную вам продавати! Звісно, що ніхто не купить! А от підняти цінник для поліпшення вашого настрою, мабуть варто. На сьогодні 100 продавців, моляться на одного віртуального покупця, тому ваші фантазії щодо вмовляння продати виглядає зовсім смішно. А що можна буде купити у Києві за 350 куо. через 2-3 роки ми побачимо з вами разом. Ви вже ділилися своєю експертною думкою що за 295 к.ойро в Дубліні можливо купити тільки клаптик землі у 100 квадратів , побачимо на скільки ви влучно попадете пальцем в небо щодо київського РН.