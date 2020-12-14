Додано: Сер 11 січ, 2023 06:39

vitaliian написав: rjkz написав:

Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут.

Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая?

Кто в ней будет жить?

Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать?

Давайте, смелее, побольше фантазии. Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут.Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая?Кто в ней будет жить?Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать?Давайте, смелее, побольше фантазии.

Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?



Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика. Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.

Это-же вы утверждали, что МОЮ работу получит кто-то другой и в МОЕЙ квартире будет кто-то жить.Я вам ответил.Украина - замечательная страна по сравнению со многими странами на планете.Но вот что печально, ЕЩЕ ДО большой войны она ОФИЦИАЛЬНО по отчетам МВФ и Всемирного банка была признана самой бедной страной Европы.До этого нижнюю строчку занимала много лет Молдова. Из Молдовы в результате выехала половина населения. Уже в США я встретил бывшего молдованина и он мне рассказал подробности поголовной практически нищеты в Молдове.Если Украина опустилась ниже Молдовы, то чего ждать? ЧТо швейцарцы с норвежцами будут в очередь стоять в Украину?В Украину могут ехать только люди из еще более нищих стран. Йемен, Гана, Бурунди, Судан. И тд. И, поверте, на их место никто не придет. Не будет жить в их квартирах ...или что там у них и на их работе работать. Там нет особо работы. В Гане, свалке мира, подростки выпаливают металлы из отходов оргтехники за доллар в день. Посмотрите Орел и Решка про Гану. Это дно. Украина по сравнению с Ганой, даже во время войны - рай. У меня был преподаватель Инглиша из Ганы. Студент в Богомольца. Почему-то не в СОрбонне. Почему?Но и они будут сначала пытаться попасть, и попадают, в СЩА, Канаду, ЮК, Германию.А уж если не получается, тогда да...в Чехию, Польшу, .... а уж ближе к концу списка - в Украину.Это и есть - ЛОГИКА, а не то что вы используете.