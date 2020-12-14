Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.
То о чем я вам писал вот здесь
vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.
Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут. Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая? Кто в ней будет жить? Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать? Давайте, смелее, побольше фантазии.
Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?
Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.
airmax78 написав:Якось не вражає покищо. Стадія "Отріцаніє"(с).
Я Вам рекомендую підняти цінник на вашу квіточку. Все одно ніхто не купує, а ви отримаєте позитивні емоції.
Я ж не продаю. Ви вмовляли продати, але виявилось що у Вас грошей тільки на Варшавський. А у вільний продаж квітка не поступала.
Я ж не пропоную вам продавати! Звісно, що ніхто не купить! А от підняти цінник для поліпшення вашого настрою, мабуть варто. На сьогодні 100 продавців, моляться на одного віртуального покупця, тому ваші фантазії щодо вмовляння продати виглядає зовсім смішно. А що можна буде купити у Києві за 350 куо. через 2-3 роки ми побачимо з вами разом. Ви вже ділилися своєю експертною думкою що за 295 к.ойро в Дубліні можливо купити тільки клаптик землі у 100 квадратів , побачимо на скільки ви влучно попадете пальцем в небо щодо київського РН.
rjkz написав: Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут. Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая? Кто в ней будет жить? Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать? Давайте, смелее, побольше фантазии.
Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?
Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.
Это-же вы утверждали, что МОЮ работу получит кто-то другой и в МОЕЙ квартире будет кто-то жить. Я вам ответил. Украина - замечательная страна по сравнению со многими странами на планете. Но вот что печально, ЕЩЕ ДО большой войны она ОФИЦИАЛЬНО по отчетам МВФ и Всемирного банка была признана самой бедной страной Европы. До этого нижнюю строчку занимала много лет Молдова. Из Молдовы в результате выехала половина населения. Уже в США я встретил бывшего молдованина и он мне рассказал подробности поголовной практически нищеты в Молдове. Если Украина опустилась ниже Молдовы, то чего ждать? ЧТо швейцарцы с норвежцами будут в очередь стоять в Украину? В Украину могут ехать только люди из еще более нищих стран. Йемен, Гана, Бурунди, Судан. И тд. И, поверте, на их место никто не придет. Не будет жить в их квартирах ...или что там у них и на их работе работать. Там нет особо работы. В Гане, свалке мира, подростки выпаливают металлы из отходов оргтехники за доллар в день. Посмотрите Орел и Решка про Гану. Это дно. Украина по сравнению с Ганой, даже во время войны - рай. У меня был преподаватель Инглиша из Ганы. Студент в Богомольца. Почему-то не в СОрбонне. Почему? Но и они будут сначала пытаться попасть, и попадают, в СЩА, Канаду, ЮК, Германию. А уж если не получается, тогда да...в Чехию, Польшу, .... а уж ближе к концу списка - в Украину. Это и есть - ЛОГИКА, а не то что вы используете.
Kievlyane sovsem obedneli. Nihto daze pod dachu ne beret. Poshel obval ?
Падіння цін в Єпенях - відбувається швидше і більше, ніж в Києві. Логістика гірша. Щоденно їздити на роботу, сумарно 40-50 км на власному авто - стало дорого для пересічного. На маршрутках - незручно і довго. На електросамокаті з Єпенів в Київ на роботу - най катається відома особа, тим більше, що зранку сьогодні мороз -13 °С.
Глобальний обвал цін Прикиєвських Єпенів - прелюдія обвалу цін Києва.
Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі. Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців.
Хомякоид написав:Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі. Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців.
Якщо йопана укро-їліта не здатна організувати функціонування власних заводів, то мутрий хитрий нарот буде працювати на чужих заводах, в чужих країнах. Це закономірний процес. Ціни КРЖН повинні палати, падати і ще раз падати.
Війна вирішила головну проблему цопаної укро-бидло-їліти - надлишок робочої сили. Післявійни надлишку не буде. Вже зараз знайти кваліфікованого інженера, математика, фізика, хіміка - нереально. В принципі, вони тут і не потрібні. Pizdota мріє відкривати нові салони краси і кав'ярні, а не заводи і фабрики.