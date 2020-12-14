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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10621106221062310624
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:47

  flyman написав:
  Frant написав:Ціни єпенятників-новобудів - посипались, як минулорічне листя!

Свіже повітря з їжаками за 15 км від Києва - вже нецікаво пересічному!

Ворзель, новобуд, 45 м2 за 23 000!
Шара! Налітай з завтра буде ще дешевше!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ochen- ... f_rescored


На фото приклад оформлення квартири!
тобто там голий бетон, у 2015 таке би коштувало 10куе+-, потенціал ще є

Гостомель, новобуд, 1к, всього 18 500! Половина вартості занюханої київської гостінки!

https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/srochn ... f_rescored
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:55

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.

То о чем я вам писал вот здесь
  vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.


Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут.
Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая?
Кто в ней будет жить?
Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать?
Давайте, смелее, побольше фантазии.

Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?

Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 01:03

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Якось не вражає покищо. Стадія "Отріцаніє"(с).

Я Вам рекомендую підняти цінник на вашу квіточку. Все одно ніхто не купує, а ви отримаєте позитивні емоції.

Я ж не продаю. Ви вмовляли продати, але виявилось що у Вас грошей тільки на Варшавський. А у вільний продаж квітка не поступала.

Я ж не пропоную вам продавати! Звісно, що ніхто не купить! А от підняти цінник для поліпшення вашого настрою, мабуть варто. На сьогодні 100 продавців, моляться на одного віртуального покупця, тому ваші фантазії щодо вмовляння продати виглядає зовсім смішно. А що можна буде купити у Києві за 350 куо. через 2-3 роки ми побачимо з вами разом. Ви вже ділилися своєю експертною думкою що за 295 к.ойро в Дубліні можливо купити тільки клаптик землі у 100 квадратів :D , побачимо на скільки ви влучно попадете пальцем в небо щодо київського РН.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 02:07

reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 02:49

  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Какого Джека? Какого ТТ? Белфаст - городок на 500К жителей. Выходишь из центра и попадаешь в частный сектор. Хотя городок симпатичный - "ябтамжил". Но не на окраине.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 06:39

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут.
Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая?
Кто в ней будет жить?
Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать?
Давайте, смелее, побольше фантазии.

Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?

Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.


Это-же вы утверждали, что МОЮ работу получит кто-то другой и в МОЕЙ квартире будет кто-то жить.
Я вам ответил.
Украина - замечательная страна по сравнению со многими странами на планете.
Но вот что печально, ЕЩЕ ДО большой войны она ОФИЦИАЛЬНО по отчетам МВФ и Всемирного банка была признана самой бедной страной Европы.
До этого нижнюю строчку занимала много лет Молдова. Из Молдовы в результате выехала половина населения. Уже в США я встретил бывшего молдованина и он мне рассказал подробности поголовной практически нищеты в Молдове.
Если Украина опустилась ниже Молдовы, то чего ждать? ЧТо швейцарцы с норвежцами будут в очередь стоять в Украину?
В Украину могут ехать только люди из еще более нищих стран. Йемен, Гана, Бурунди, Судан. И тд. И, поверте, на их место никто не придет. Не будет жить в их квартирах ...или что там у них и на их работе работать. Там нет особо работы. В Гане, свалке мира, подростки выпаливают металлы из отходов оргтехники за доллар в день. Посмотрите Орел и Решка про Гану. Это дно. Украина по сравнению с Ганой, даже во время войны - рай. У меня был преподаватель Инглиша из Ганы. Студент в Богомольца. Почему-то не в СОрбонне. Почему?
Но и они будут сначала пытаться попасть, и попадают, в СЩА, Канаду, ЮК, Германию.
А уж если не получается, тогда да...в Чехию, Польшу, .... а уж ближе к концу списка - в Украину.
Это и есть - ЛОГИКА, а не то что вы используете.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 07:10

  Frant написав:Ціни єпенятників-новобудів - посипались, як минулорічне листя!

Свіже повітря з їжаками за 15 км від Києва - вже нецікаво пересічному!

Ворзель, новобуд, 45 м2 за 23 000!
Шара! Налітай з завтра буде ще дешевше!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ochen- ... f_rescored


Kievlyane sovsem obedneli.
Nihto daze pod dachu ne beret.
Poshel obval ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 07:14

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Ціни єпенятників-новобудів - посипались, як минулорічне листя!

Свіже повітря з їжаками за 15 км від Києва - вже нецікаво пересічному!

Ворзель, новобуд, 45 м2 за 23 000!
Шара! Налітай з завтра буде ще дешевше!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ochen- ... f_rescored


Kievlyane sovsem obedneli.
Nihto daze pod dachu ne beret.
Poshel obval ?

Падіння цін в Єпенях - відбувається швидше і більше, ніж в Києві. Логістика гірша. Щоденно їздити на роботу, сумарно 40-50 км на власному авто - стало дорого для пересічного. На маршрутках - незручно і довго. На електросамокаті з Єпенів в Київ на роботу - най катається відома особа, тим більше, що зранку сьогодні мороз -13 °С.

Глобальний обвал цін Прикиєвських Єпенів - прелюдія обвалу цін Києва.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 07:39

Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі.
Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 08:36

  Хомякоид написав:Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі.
Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців.

Якщо йопана укро-їліта не здатна організувати функціонування власних заводів, то мутрий хитрий нарот буде працювати на чужих заводах, в чужих країнах.
Це закономірний процес.
Ціни КРЖН повинні палати, падати і ще раз падати.

Війна вирішила головну проблему цопаної укро-бидло-їліти - надлишок робочої сили. Післявійни надлишку не буде. Вже зараз знайти кваліфікованого інженера, математика, фізика, хіміка - нереально. В принципі, вони тут і не потрібні. Pizdota мріє відкривати нові салони краси і кав'ярні, а не заводи і фабрики.
Frant
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