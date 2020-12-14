Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Если в одном месте прибывает, то в другом убывает.
То о чем я вам писал вот здесь
vitaliian написав:В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
но в вашей парадигме прибывает только в НЙ, а убывает только в Украине.
Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут. Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая? Кто в ней будет жить? Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать? Давайте, смелее, побольше фантазии.
Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?
Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.
airmax78 написав:Якось не вражає покищо. Стадія "Отріцаніє"(с).
Я Вам рекомендую підняти цінник на вашу квіточку. Все одно ніхто не купує, а ви отримаєте позитивні емоції.
Я ж не продаю. Ви вмовляли продати, але виявилось що у Вас грошей тільки на Варшавський. А у вільний продаж квітка не поступала.
Я ж не пропоную вам продавати! Звісно, що ніхто не купить! А от підняти цінник для поліпшення вашого настрою, мабуть варто. На сьогодні 100 продавців, моляться на одного віртуального покупця, тому ваші фантазії щодо вмовляння продати виглядає зовсім смішно. А що можна буде купити у Києві за 350 куо. через 2-3 роки ми побачимо з вами разом. Ви вже ділилися своєю експертною думкою що за 295 к.ойро в Дубліні можливо купити тільки клаптик землі у 100 квадратів , побачимо на скільки ви влучно попадете пальцем в небо щодо київського РН.
rjkz написав: Честно, я не знаю всех законов вашей логики, но из США беженцы в Украину не едут. Если меня устраивает, чтобы моя киевская квартира стояла пустая? Кто в ней будет жить? Если я свой бизнес закрыл перед отъездом - кто там будет работать? Давайте, смелее, побольше фантазии.
Я не говорил лично про вас, извините что не влез в душу, и до сих не знаю сколько у вас квартир и кто в них живёт. Вы меня этим попрекаете? Серьезно?
Смысл сказанного был в том, что даже не смотря на войну Киев не самое плохое место в Украине, и на планете. Переедут и сюда. То что из НЙ не переезжают - очень ценное наблюдение. Значит ниоткуда не переезжают. Потому что нет ничего, кроме НЙ. Логика.
Это-же вы утверждали, что МОЮ работу получит кто-то другой и в МОЕЙ квартире будет кто-то жить. Я вам ответил. Украина - замечательная страна по сравнению со многими странами на планете. Но вот что печально, ЕЩЕ ДО большой войны она ОФИЦИАЛЬНО по отчетам МВФ и Всемирного банка была признана самой бедной страной Европы. До этого нижнюю строчку занимала много лет Молдова. Из Молдовы в результате выехала половина населения. Уже в США я встретил бывшего молдованина и он мне рассказал подробности поголовной практически нищеты в Молдове. Если Украина опустилась ниже Молдовы, то чего ждать? ЧТо швейцарцы с норвежцами будут в очередь стоять в Украину? В Украину могут ехать только люди из еще более нищих стран. Йемен, Гана, Бурунди, Судан. И тд. И, поверте, на их место никто не придет. Не будет жить в их квартирах ...или что там у них и на их работе работать. Там нет особо работы. В Гане, свалке мира, подростки выпаливают металлы из отходов оргтехники за доллар в день. Посмотрите Орел и Решка про Гану. Это дно. Украина по сравнению с Ганой, даже во время войны - рай. У меня был преподаватель Инглиша из Ганы. Студент в Богомольца. Почему-то не в СОрбонне. Почему? Но и они будут сначала пытаться попасть, и попадают, в СЩА, Канаду, ЮК, Германию. А уж если не получается, тогда да...в Чехию, Польшу, .... а уж ближе к концу списка - в Украину. Это и есть - ЛОГИКА, а не то что вы используете.
Буду з телефона писати кирилицею. Дофіга українців в Німеччині в транспорті. Знов тиждень тому зустрів свіжих в потязі. Це ще Україна не в ЄС. Я тут бачив заводи які повністю заточенi під румунів . Навіть мову знати не потрібно. Оголошення та керівництво все румунське. І таке буде для українців.
Заодно можешь глянуть почём там коммерция в аренду https://www.olx.ua/d/obyavlenie/fasadna ... NaPSd.html 500уе без ремонта! А через 100 метров такая же па 5000 грн К шальным пальцам и клавиатуре неплохо бы мозги приложить. Упали те сегменты, которые переехали в спортзалы Германии
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 08:55, всього редагувалось 1 раз.
До яких величин впаде нерухомість ось в чому питання. Для прикладу я вже приводив покинуту нерухомість в центрі столиць балтійських держав після вступу в ЕС. Ніхто не буде сидіти а країні якщо можна без проблем виїхати туди де з.п. в 5-10 разів більше.
Хомякоид написав:До яких величин впаде нерухомість ось в чому питання. Для прикладу я вже приводив покинуту нерухомість в центрі столиць балтійських держав після вступу в ЕС. Ніхто не буде сидіти а країні якщо можна без проблем виїхати туди де з.п. в 5-10 разів більше.
Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС. В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро?