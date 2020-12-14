Додано: Сер 11 січ, 2023 09:15

Investor_K написав: Хомякоид написав: Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС.

В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро? Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС.В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро?



Цифри? Цифри?

Komment pod videoЧто вы здесь за хрень пишите? Никто из Латвии русских не выгонял. Разводили дебаты по ТВ и в прессе, типа Латвия должна быть латышская, но дальше трёпа дело не шло. Я сам русский, и у меня полно знакомых русских, в том числе и в Риге. Рига вообще один из наиболее русскоязычных городов Латвии.Эти хозяева просто сдриснули в Европу и Америку, когда железный занавес сняли. Вообще эти дома для государства головная боль: чужую собственность трогать нельзя, а многие хозяева давно забили болт на свою недвижимость и не следят за ней. Вот так и гниёт потихоньку в Риге это некогда роскошное жильё, пока не развалится. Да и не только в Риге.