Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС. В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро?
Хомякоид написав:Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС. В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро?
Цифри?
Komment pod video Что вы здесь за хрень пишите? Никто из Латвии русских не выгонял. Разводили дебаты по ТВ и в прессе, типа Латвия должна быть латышская, но дальше трёпа дело не шло. Я сам русский, и у меня полно знакомых русских, в том числе и в Риге. Рига вообще один из наиболее русскоязычных городов Латвии. Эти хозяева просто сдриснули в Европу и Америку, когда железный занавес сняли. Вообще эти дома для государства головная боль: чужую собственность трогать нельзя, а многие хозяева давно забили болт на свою недвижимость и не следят за ней. Вот так и гниёт потихоньку в Риге это некогда роскошное жильё, пока не развалится. Да и не только в Риге.
Хомякоид написав:Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС. В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро?
Цифри?
Komment pod video Что вы здесь за хрень пишите? Никто из Латвии русских не выгонял. Разводили дебаты по ТВ и в прессе, типа Латвия должна быть латышская, но дальше трёпа дело не шло. Я сам русский, и у меня полно знакомых русских, в том числе и в Риге. Рига вообще один из наиболее русскоязычных городов Латвии. Эти хозяева просто сдриснули в Европу и Америку, когда железный занавес сняли. Вообще эти дома для государства головная боль: чужую собственность трогать нельзя, а многие хозяева давно забили болт на свою недвижимость и не следят за ней. Вот так и гниёт потихоньку в Риге это некогда роскошное жильё, пока не развалится. Да и не только в Риге.
Я до війни регулярно їздив у Латвію. Підтверджую - все це правда. Ватніків у Латвії повно, навіть зараз. Нерухомість, в більшості своїй - стоїть геть занедбана і облуплена. на всю Ригу, можливо, 10 штук великих новобудів-"неохрущів", збудованих після 2000.
Frant написав:З яких пір сучасний новобуд у пригороді Києва став гавном??
в пригороде ещё больше чем в Киеве важна ЛОКАЦИЯ. Если возле той квартиры за 15куе нет парков, супермаркетов, транспорта, больницы, поликлиники, школы, сада - оно годиться только родителей пенсионеров из Киева выселить и снабжать их дроном.
Когда топливо стоило 10 грн/л то локация особого значения не имела.
Сейчас все сегментировалось, недвижимость там где перечисленное все есть стоит нормальных денег, гугли цены ЖК Ютландия. Если оно упало, то сколько оно по твоему стоило до войны?!
Там за коммерцию просят 500уе в месяц Кончай тут звиздеть. Лучше свои дивысертации пиши.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 10:21, всього редагувалось 2 разів.
тобто там голий бетон, у 2015 таке би коштувало 10куе+-, потенціал ще є
В 2016 мне предлагали в гостомеле сданную коммерцию, в ней арендовал какой то паб полудохлый, там же хлеб и яйца местным бабушкам продают. Цена 400уе метр. дорога, частный сектор и эта одна пятиэтажка. Вокруг пару строек и больше ничего, ещё остановка маршрутки. Какие отчаянные люди.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.