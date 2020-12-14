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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10623106241062510626>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:12

  Хомякоид написав:Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС.
В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро?


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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:15

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС.
В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро?


Цифри?





Komment pod video
Что вы здесь за хрень пишите? Никто из Латвии русских не выгонял. Разводили дебаты по ТВ и в прессе, типа Латвия должна быть латышская, но дальше трёпа дело не шло. Я сам русский, и у меня полно знакомых русских, в том числе и в Риге. Рига вообще один из наиболее русскоязычных городов Латвии.
Эти хозяева просто сдриснули в Европу и Америку, когда железный занавес сняли. Вообще эти дома для государства головная боль: чужую собственность трогать нельзя, а многие хозяева давно забили болт на свою недвижимость и не следят за ней. Вот так и гниёт потихоньку в Риге это некогда роскошное жильё, пока не развалится. Да и не только в Риге.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:36

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Це був період в 2000х коли балтійські країни вступили в ЄС, запровадили комунального як в Німеччині та народ повалив за Євро в Европу. Стояла нерухомість покинута. Потім почались реформи, запустили туризм та де яку промисловість і росіяни почали купляти щоб мати доступ до ЄС.
В разі України виглядає що після вступу в ЄС народ просто здрисне за кордон. Хто буде робити реформи? Кличко який за 10 років не спромігся хоч на одну станцію метро?


Цифри?





Komment pod video
Что вы здесь за хрень пишите? Никто из Латвии русских не выгонял. Разводили дебаты по ТВ и в прессе, типа Латвия должна быть латышская, но дальше трёпа дело не шло. Я сам русский, и у меня полно знакомых русских, в том числе и в Риге. Рига вообще один из наиболее русскоязычных городов Латвии.
Эти хозяева просто сдриснули в Европу и Америку, когда железный занавес сняли. Вообще эти дома для государства головная боль: чужую собственность трогать нельзя, а многие хозяева давно забили болт на свою недвижимость и не следят за ней. Вот так и гниёт потихоньку в Риге это некогда роскошное жильё, пока не развалится. Да и не только в Риге.

Я до війни регулярно їздив у Латвію. Підтверджую - все це правда.
Ватніків у Латвії повно, навіть зараз.
Нерухомість, в більшості своїй - стоїть геть занедбана і облуплена.
на всю Ригу, можливо, 10 штук великих новобудів-"неохрущів", збудованих після 2000.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Вам не по зубам.


Особливо газета про культуру, якій 40 років.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:49

  Investor_K написав:
  Frant написав:Вам не по зубам.


Особливо газета про культуру, якій 40 років.

В центрі Києва - подібних квартир теж вдосталь. І не лише в центрі))))
І все одно вони не дешеві.
Якщо кому дешевше - то в Єпеня і в Єпеня Єпенів.
__________________
Ось, результати пошуку в Києві, квартири до 30 000, кінцеві метро червоної гілки, 15 об,єктів :
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315
Сюди ж вклинився новобуд в Єпенях за 15 000 дол!!!
Карл, 15 000! Всього навсього! "Для своїх", пся крев! :mrgreen:
https://vsisvoihouse.com/?utm_source=lu ... _term=3566

Рік назад весь цей малометражний недоліквід в Києві коштував 35 000 - 40 0000 доларів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:17

  Frant написав:З яких пір сучасний новобуд у пригороді Києва став гавном??
в пригороде ещё больше чем в Киеве важна ЛОКАЦИЯ. Если возле той квартиры за 15куе нет парков, супермаркетов, транспорта, больницы, поликлиники, школы, сада - оно годиться только родителей пенсионеров из Киева выселить и снабжать их дроном.

Когда топливо стоило 10 грн/л то локация особого значения не имела.

Сейчас все сегментировалось, недвижимость там где перечисленное все есть стоит нормальных денег, гугли цены ЖК Ютландия. Если оно упало, то сколько оно по твоему стоило до войны?!

Там за коммерцию просят 500уе в месяц
Кончай тут звиздеть. Лучше свои дивысертации пиши.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 10:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ребята, хорош кулаками махать!))
На внешние факторы также обращайте внимание,
в век глобализации живем.

https://news.finance.ua/ua/svitovyy-ban ... o-recesiyu
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:01

  Чукча2 написав:Ребята, хорош кулаками махать!))
На внешние факторы также обращайте внимание,
в век глобализации живем.

https://news.finance.ua/ua/svitovyy-ban ... o-recesiyu


Кеш доллар наше все!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:26

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Ціни єпенятників-новобудів - посипались, як минулорічне листя!

Свіже повітря з їжаками за 15 км від Києва - вже нецікаво пересічному!

Ворзель, новобуд, 45 м2 за 23 000!
Шара! Налітай з завтра буде ще дешевше!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ochen- ... f_rescored


На фото приклад оформлення квартири!
тобто там голий бетон, у 2015 таке би коштувало 10куе+-, потенціал ще є

Гостомель, новобуд, 1к, всього 18 500! Половина вартості занюханої київської гостінки!

https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/srochn ... f_rescored

Якщо без ремонта до стану "заходь та живи", то не бачу змісту.

Так що придивляйтеся до прєлєсці аірмакса, там тільки штори залишилося повісити
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:30

  flyman написав:
  Frant написав:Ціни єпенятників-новобудів - посипались, як минулорічне листя!

Свіже повітря з їжаками за 15 км від Києва - вже нецікаво пересічному!

Ворзель, новобуд, 45 м2 за 23 000!
Шара! Налітай з завтра буде ще дешевше!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ochen- ... f_rescored


На фото приклад оформлення квартири!

тобто там голий бетон, у 2015 таке би коштувало 10куе+-, потенціал ще є

В 2016 мне предлагали в гостомеле сданную коммерцию, в ней арендовал какой то паб полудохлый, там же хлеб и яйца местным бабушкам продают. Цена 400уе метр. дорога, частный сектор и эта одна пятиэтажка. Вокруг пару строек и больше ничего, ещё остановка маршрутки. Какие отчаянные люди.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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