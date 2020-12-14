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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10623106241062510626
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:31

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Звідки взагалі взялась ця історія з колготками?

У професора сдвиг по фазе .

Ти рахувати вмієш? Арифметику знаєш?
Давай порівняємо, що можна купити за ціною до 30 000 в Києві - 15 об,єктів. Гостінки. Навіть не 1к "хрущовки". Всього навсього.
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

і в Ірпені - ціною до 30 000 - аж 1384 об,єкта!!!! Повноцінні новобудні квартири з ремонтом!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( :mrgreen:
Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром. :roll:

  vitaliian написав:Вокруг пару строек и больше ничего, а ещё остановка одной единственной маршрутки. Какие отчаянные люди.
Як і ти - вони розраховують на електросамокати.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 11 січ, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:32

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Вам не по зубам.


Особливо газета про культуру, якій 40 років.

В центрі Києва - подібних квартир теж вдосталь. І не лише в центрі))))
І все одно вони не дешеві.
Якщо кому дешевше - то в Єпеня і в Єпеня Єпенів.
__________________
Ось, результати пошуку в Києві, квартири до 30 000, кінцеві метро червоної гілки, 15 об,єктів :
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315
Сюди ж вклинився новобуд в Єпенях за 15 000 дол!!!
Карл, 15 000! Всього навсього! "Для своїх", пся крев! :mrgreen:
https://vsisvoihouse.com/?utm_source=lu ... _term=3566

Рік назад весь цей малометражний недоліквід в Києві коштував 35 000 - 40 0000 доларів.

Франт - та прелесть в Белгородке мало того что стоит от 31кгрн метр(а это 760 долларов за метр в жопенях замечу!!! А нам втирали про пентхаусы с ремонтом на Анны Ахметовой по 800), так и ещё мне на рендере напоминает реновированную панельку 9ти этажку, ну как немцы с хрущами сделали в ГДР. То есть большая вероятность что это не новострой, а недострой 90х или начала 2000ж, сейчас допиленный до конца, там потолки судя по фото 2.50, ну кто сейчас иак строить будет, если даже в нахалстрое Флуя панорамные окна и потолок хотя бы 2,70?
И опять же акцентирую на цене метра, жопеня области и почти 800/метр без ремонта.
Какой нах монолит 23года на Печёрске или Подоле "па600", как типа во Франике шлёпают сейчас, тут бы совкошлак "па600" на Трое найти.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 11 січ, 2023 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:33

  барабашов написав:И опять же акцентирую на цене метра, жопеня области и почти 800/метр без ремонта
бывает и по 300 в 20-25 км от Киева, но вокруг вообще ничего. Загуглите милые квартиры. Это уже позже там мегамаркет открыли.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:35

  барабашов написав:тут бы совкошлак "па600" на Трое найти
купляйте краще біля метро. Ліквідність і зручність логістики.
  vitaliian написав:бывает и по 300 в 20-25 км от Киева, но вокруг вообще ничего.
Як це "нічаво"? А ліс, пташки, свіже повітря??? Визначся з пріоритетами!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:36

  Чукча2 написав:Ребята, хорош кулаками махать!))
На внешние факторы также обращайте внимание,
в век глобализации живем.

https://news.finance.ua/ua/svitovyy-ban ... o-recesiyu

Не звертайте увагу на прогнози світового банку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ребята!
У вашей ветки еще остались немногочисленные читатели с медленно шевелящими губами!

Хотелось бы больше тематической информации от уважаемых лендлордов!

Не превращайте ветку в дворовые разборки!
Это все от безделия!))
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По Рыбальскому: цена в доллярах стоит на месте. По готовому еще до войны объекту в Одессе: цена от застройщика стоит на месте.
Ждем дальше.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:это некогда роскошное жильё

:mrgreen:
Faceless
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