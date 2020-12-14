Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:31
vitaliian написав: Investor_K написав:
Звідки взагалі взялась ця історія з колготками?
У професора сдвиг по фазе .
Ти рахувати вмієш? Арифметику знаєш?
Давай порівняємо, що можна купити за ціною до 30 000 в Києві - 15 об,єктів. Гостінки. Навіть не 1к "хрущовки".
Всього навсього.
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315 і в Ірпені - ціною до 30 000 - аж 1384 об,єкта!!!! Повноцінні новобудні квартири з ремонтом!!!! https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1
Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал((((
Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром.
vitaliian написав:
Вокруг пару строек и больше ничего, а ещё остановка одной единственной маршрутки. Какие отчаянные люди.
Як і ти - вони розраховують на електросамокати.
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Frant
в Сер 11 січ, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:32
Frant написав: Investor_K написав: Frant написав:
Вам не по зубам.
Особливо газета про культуру, якій 40 років.
В центрі Києва - подібних квартир теж вдосталь. І не лише в центрі))))
І все одно вони не дешеві.
Якщо кому дешевше - то в Єпеня і в Єпеня Єпенів.
__________________
Ось, результати пошуку в Києві, квартири до 30 000, кінцеві метро червоної гілки, 15 об,єктів
:
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315 Сюди ж вклинився новобуд в Єпенях за 15 000 дол!!!
Карл, 15 000! Всього навсього! "Для своїх", пся крев!
https://vsisvoihouse.com/?utm_source=lu ... _term=3566
Рік назад весь цей малометражний недоліквід в Києві коштував 35 000 - 40 0000 доларів.
Франт - та прелесть в Белгородке мало того что стоит от 31кгрн метр(а это 760 долларов за метр в жопенях замечу!!! А нам втирали про пентхаусы с ремонтом на Анны Ахметовой по 800), так и ещё мне на рендере напоминает реновированную панельку 9ти этажку, ну как немцы с хрущами сделали в ГДР. То есть большая вероятность что это не новострой, а недострой 90х или начала 2000ж, сейчас допиленный до конца, там потолки судя по фото 2.50, ну кто сейчас иак строить будет, если даже в нахалстрое Флуя панорамные окна и потолок хотя бы 2,70?
И опять же акцентирую на цене метра, жопеня области и почти 800/метр без ремонта.
Какой нах монолит 23года на Печёрске или Подоле "па600", как типа во Франике шлёпают сейчас, тут бы совкошлак "па600" на Трое найти.
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барабашов
в Сер 11 січ, 2023 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:33
барабашов написав:
И опять же акцентирую на цене метра, жопеня области и почти 800/метр без ремонта
бывает и по 300 в 20-25 км от Киева, но вокруг вообще ничего. Загуглите милые квартиры. Это уже позже там мегамаркет открыли.
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vitaliian
в Сер 11 січ, 2023 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:35
барабашов написав:
тут бы совкошлак "па600" на Трое найти
купляйте краще біля метро. Ліквідність і зручність логістики.
vitaliian написав:
бывает и по 300 в 20-25 км от Киева, но вокруг вообще ничего.
Як це "нічаво"? А ліс, пташки, свіже повітря??? Визначся з пріоритетами!
Frant
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Не звертайте увагу на прогнози світового банку.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:42
Ребята!
У вашей ветки еще остались немногочисленные читатели с медленно шевелящими губами! Хотелось бы больше тематической информации от уважаемых лендлордов! Не превращайте ветку в дворовые разборки! Это все от безделия!))
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Додано: Сер 11 січ, 2023 11:47
По Рыбальскому: цена в доллярах стоит на месте. По готовому еще до войны объекту в Одессе: цена от застройщика стоит на месте.
Ждем дальше.
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