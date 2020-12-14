Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:reus Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа. За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно
Я рынок изучаю, и у меня есть понимание. Я Вас не отговариваю покупать у Макса квиточку за 350 куе, если вы считаете, что инвестировать в Киев по завышенным хотелкам продавцов на сегодня интересно. Я другого мнения. Никого переубеждать не собираюсь. И в принципе мало, кто имеет силы признать, что ошибается. Даром потраченное время.
барабашов написав:reus Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа. За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно
Я рынок изучаю, и у меня есть понимание. Я Вас не отговариваю покупать у Макса квиточку за 350 куе, если вы считаете, что инвестировать в Киев по завышенным хотелкам продавцов на сегодня интересно. Я другого мнения. Никого переубеждать не собираюсь. И в принципе мало, кто имеет силы признать, что ошибается. Даром потраченное время.
С покупателем вашей квитки в ФК связь поддерживаете? Как он, еще покупкой доволен?
vitaliian написав:Делай разные прогнозы какой нибудь да и сбудется
Ти впевнився, що мій прогноз стосовно цін нерухомості в Єпенях і Єпенях Єпенів - вже справдився? На всі 100%. Навіть за 30 0000 вона нікому не потрібна. Уважно порівняй цифри по Києву і по Ірпеню. 15 об,єктів і 1384 об,єкти в сегменті до 30 000 дол!!!!! Різниця в 92 рази! Вважай, в 100 разів!
reus Я в силу морозов ниже минус 10 пока инвестирую только в коньяки и не днём Цены Киева считаю завышенными, впрочем и на новые кроссоверы Хьюндай тоже, тем более на Крузаки 300е и Ку8е(ибо когда то папа принёс почитать самиздатовский "Невозврашенец" Кабакова, авто там дешевле автомата иногда стоило, ситуация похожая у вас в феврале была) Вы бы жили в том сарайчике в городке на окраине мира и Атлантики? Про рост цены домов там на периферии в курсе, особенно с 2003года где то. Но операции с капиталом там? Разве что акций потом прикупить после навара, если он будет. Аренда именно этих сарайчиков неинтересна, впрочем как и сейчас в новостроях Киева по похожим вложениям.