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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10610106111061210613
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По Рыбальскому: цена в доллярах стоит на месте. По готовому еще до войны объекту в Одессе: цена от застройщика стоит на месте.
Ждем дальше.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:это некогда роскошное жильё

:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:37

  Frant написав:
  airmax78 написав:За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах. І

Найближчі два-три роки вона зробить мінімум х/2 в доларах.
Особливо активно процес піде з літа.
В кінці 2023 - це вже стане очевидним навіть найупоротішим.

  Frant написав:коли Московія стане розвалюватися, то ціни Кржн підскочать в кілька разів.

Делай разные прогнозы какой нибудь да и сбудется
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 січ, 2023 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:37

  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Я рынок изучаю, и у меня есть понимание. Я Вас не отговариваю покупать у Макса квиточку за 350 куе, если вы считаете, что инвестировать в Киев по завышенным хотелкам продавцов на сегодня интересно. Я другого мнения. Никого переубеждать не собираюсь. И в принципе мало, кто имеет силы признать, что ошибается. Даром потраченное время.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:50

  airmax78 написав:
  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Какого Джека? Какого ТТ? Дублин - городок на 500К жителей. Выходишь из центра и попадаешь в частный сектор. Хотя городок симпатичный - "ябтамжил". Но не на окраине.

По Вашей логике, чем больше жителей, тем дороже недвижимость. Каир сильно недооценен :D
Прошу обратить внимание потенциальным инвесторам! :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:58

  reus написав:
  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Я рынок изучаю, и у меня есть понимание. Я Вас не отговариваю покупать у Макса квиточку за 350 куе, если вы считаете, что инвестировать в Киев по завышенным хотелкам продавцов на сегодня интересно. Я другого мнения. Никого переубеждать не собираюсь. И в принципе мало, кто имеет силы признать, что ошибается. Даром потраченное время.

С покупателем вашей квитки в ФК связь поддерживаете? Как он, еще покупкой доволен?
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:58

  vitaliian написав:Делай разные прогнозы какой нибудь да и сбудется

Ти впевнився, що мій прогноз стосовно цін нерухомості в Єпенях і Єпенях Єпенів - вже справдився? На всі 100%. Навіть за 30 0000 вона нікому не потрібна.
Уважно порівняй цифри по Києву і по Ірпеню.
15 об,єктів і 1384 об,єкти в сегменті до 30 000 дол!!!!!
Різниця в 92 рази! Вважай, в 100 разів!

  Frant написав:
  vitaliian написав:У професора сдвиг по фазе .

Ти рахувати вмієш? Арифметику знаєш?
Давай порівняємо, що можна купити за ціною до 30 000 в Києві - 15 об,єктів. Гостінки. Навіть не 1к "хрущовки". Всього навсього.
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

і в Ірпені - ціною до 30 000 - аж 1384 об,єкта!!!! Повноцінні новобудні квартири з ремонтом!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( :mrgreen:
Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром. :roll:

  vitaliian написав:Вокруг пару строек и больше ничего, а ещё остановка одной единственной маршрутки. Какие отчаянные люди.
Як і ти - вони розраховують на електросамокати.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 11 січ, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:01

  reus написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Какого Джека? Какого ТТ? Дублин - городок на 500К жителей. Выходишь из центра и попадаешь в частный сектор. Хотя городок симпатичный - "ябтамжил". Но не на окраине.

По Вашей логике, чем больше жителей, тем дороже недвижимость. Каир сильно недооценен :D
Прошу обратить внимание потенциальным инвесторам! :D

По моей логике, в городе на 500К жителей врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 січ, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:01

reus
Я в силу морозов ниже минус 10 пока инвестирую только в коньяки и не днём
Цены Киева считаю завышенными, впрочем и на новые кроссоверы Хьюндай тоже, тем более на Крузаки 300е и Ку8е(ибо когда то папа принёс почитать самиздатовский "Невозврашенец" Кабакова, авто там дешевле автомата иногда стоило, ситуация похожая у вас в феврале была)
Вы бы жили в том сарайчике в городке на окраине мира и Атлантики? Про рост цены домов там на периферии в курсе, особенно с 2003года где то. Но операции с капиталом там? Разве что акций потом прикупить после навара, если он будет. Аренда именно этих сарайчиков неинтересна, впрочем как и сейчас в новостроях Киева по похожим вложениям.
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